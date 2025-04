Sta però studiando un modo per avvantaggiare le prime otto del girone unico di Champions: giocherebbero in casa i ritorni degli scontri diretti

La Uefa non eliminerà i supplementari: ha scoperto che in quei 30 minuti aumentano gli ascolti tv (Marca)

Checché se ne dica, il nuovo format della Champions ha avuto successo. La classifica del grosso girone unico è piaciuta a molti e ha consentito a diverse squadre – che altrimenti molto difficilmente sarebbero arrivate dove sono arrivate – di competere ad alto livello. Ne è un esempio l’Aston Villa. Così come anche il Brest che nelle prime giornate da urna di 4a fascia era addirittura al primo posto, per poi scendere vertiginosamente. E così anche – al contrario – il City e il Psg che però adesso si gioca la semifinale di Champions in compagnia delle altre tre squadre (di cui tutte e tre erano seconda, terza e quarta della classifica unica). Ma le modifiche, e lo racconta bene Marca, non sono finite.

La Uefa studia una modifica Champions per avvantaggiare le prime otto del girone unico

L’idea è già sul tavolo dei vertici Uefa: dare la precedenza assoluta alle otto squadre che si saranno classificate ai primi posti nel girone unico della prossima Champions a 36 squadre. Un modo, dicono da Nyon, per valorizzare davvero le otto partite iniziali della nuova formula, trasformando il merito sportivo in un vantaggio concreto anche nei turni più avanzati.

Così, prende sempre più piede una proposta: far valere la classifica anche ai quarti e alle semifinali, dando priorità assoluta alle migliori otto nel determinare dove si gioca la gara di ritorno. Se questo venisse approvato, spiega Marca, “l’ordine della classifica determinerebbe automaticamente l’assegnazione dello stadio per l’andata e il ritorno”, nel caso in cui i quarti venissero effettivamente occupati dalle otto migliori.

Ne parlano così da Madrid:

“Se i quarti di finale fossero occupati dalle prime otto, l’ordine della classifica verrebbe rispettato al momento di decidere lo stadio in cui si giocherebbero le partite di andata e di ritorno di ogni sfida. Per il momento non si stanno prendendo in considerazione ulteriori cambiamenti a una competizione che ha visto aumentare il suo pubblico grazie al cambio di format e che ha ancora almeno due stagioni da disputare.

Inizialmente non è previsto alcun cambiamento. Nonostante alcuni organi di informazione ne abbiano parlato, la Uefa non eliminerà i tempi supplementari nelle partite di qualificazione, anche perché gli ascolti dei canali televisivi aumentano quando le partite vanno ai 30 minuti di tempi supplementari”.

