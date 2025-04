Inter, in quattro giorni campionato riaperto e Coppa Italia sfumata. Restano Champions e scudetto. “Ma arriveranno?” (Condò)

Sul CorSera: “La grande stagione dell’Inter lo è stata per pochi, i titolari più un paio di alternative. Inzaghi ha bisogno immediato di gente forte e fresca”

Paolo Condò sul Corriere delle Sera commenta la cocente sconfitta dell’Inter ad opera del Milan nel derby di Coppa Italia, un sonoro 0-3 che porta il Milan in finale e l’Inter sulla terra.

La grande stagione dell’Inter lo è stata per pochi. Inzaghi ha un bisogno di gente fresca

Le parole di Condò al Corriere della Sera:

“L’Inter ha subito in quattro giorni due colpi che la fanno vacillare: campionato riaperto e Coppa Italia perduta. Al di là dell’ovvio fastidio di aver dato strada al Milan, la questione del Triplete sfumato lascia il tempo che trova: la mancanza della coppa non toglierebbe un grammo alla gioia per la conquista di Champions e scudetto. Ma arriverà?

Il problema dell’Inter, amplificato dalla rotondità della scoppola di ieri, è la scansione infernale degli impegni che le restano, e la loro connessione: se è vero che vincere aiuta a vincere, il contagio di due sconfitte consecutive — non accadeva da due anni — va interrotto subito, entro domenica, quando anche un pareggio contro la Roma, con il Napoli che gioca dopo, diventerebbe un rischio inaudito. Il Barcellona in questo momento sembra lontanissimo, l’augurio è che il rientro di Dumfries e Thuram lo sia meno, perché la grande stagione dell’Inter lo è stata per pochi, i titolari più un paio di alternative. E Inzaghi ha un bisogno immediato di gente forte e fresca“.

