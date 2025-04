Tudor e Conceiçao precari della panchina: entrambi prossimi all’esonero (Libero)

“Conceiçao pur vincendo la Coppa Italia non eviterebbe un licenziamento scontato. Tudor a Parma ha complicato i piani della Juventus, non pareva così male all’inizio”

Libero analizza sinteticamente la situazione di Sergio Conceiçao e Igor Tudor, entrambi allenatori ad interim rispettivamente di Milan e Juventus destinati a lasciare le panchine a giugno per un bene superiore. Nonostante Giuntoli (per quel che contano le sue parole) abbia dichiarato che non dispiacerebbe al club continuare con il croato ex Verona e Lazio, le strade – specie dopo la sconfitta contro il Parma – è quasi certo che si separino. Stesso destino per il portoghese del Milan, che dal canto suo continua a darsi giustificazioni e a ricordare alla stampa che lui in Portogallo qualcosa in carriera l’ha già vinta, che non è l’ultimo arrivato.

Tudor e Coinceiçao vivono momenti altalenanti e delicati in modo diverso (Libero)

Di seguito l’analisi del quotidiano:

“Ciò che cambia, ragionando sul momento vissuto dai due allenatori, è lo stato d’animo, che pare essersi capovolto all’improvviso. Per quanto riguarda i rossoneri, Conceição ha ritrovato l’entusiasmo perduto grazie alla magica notte vissuta in Coppa Italia. […] Proprio contro quei nerazzurri, Conceição si è tolto le uniche soddisfazioni della sua esperienza sulla panchina milanista […]

Insomma, una vittoria nella coppa nazionale salverebbe dal disastro, anche perché consentirebbe al Milan di giocare nelle coppe europee la prossima stagione, dato che il trionfo in Coppa Italia garantisce un posto per l’Europa League. Ma non basterebbe certamente a evitare un esonero scontato (la finale di Coppa Italia è fissata per il 14 maggio allo Stadio Olimpico di Roma).

Passando ai temi di casa Juventus, Tudor sta vivendo un momento decisamente delicato. […] L’avventura del tecnico croato pareva cominciata con le migliori intenzioni, grazie al successo di misura contro il Genoa (1-0) di fine marzo. Ma nelle successive tre partite ha collezionato solamente una vittoria (2-1 contro il Lecce), a fronte di un pareggio (1-1 con la Roma) e una sconfitta (0-1 a Parma). Il ko del Tardini, in particolare, complica notevolmente i piani della Juventus. […]

A cinque giornate dal termine, la Signora si trova ora a un punto dalla quarta posizione occupata da un Bologna in grande forma, e servirà una volata perfetta. Tudor, tra l’altro, dovrà fare a meno di Dusan Vlahovic, sicuramente per la prossima sfida contro il Monza, ma probabilmente anche per lo scontro diretto contro i rossoblù del 4 maggio: una partita probabilmente decisiva per l’assegnazione dell’ultimo posto disponibile per la qualificazione alla prossima Champions League“.

