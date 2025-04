Tebas denunciato dal Real Madrid per violazione della privacy in un sondaggio sull’arbitraggio spagnolo (As)

Il presidente della Liga ha reso pubblico su X il voto dei blancos in un sondaggio definito “anonimo”. Inoltre, il club accusa Tebas anche di trattamento discriminatorio.

Il Real Madrid ha denunciato il presidente della Liga e vice presidente della Federcalcio spagnola Javier Tebas. Il club presieduto da Florentino Perez accusa Tebas di non aver mantenuto il segreto professionale su un voto in merito all’operato dell’arbitraggio spagnolo.

Il Real Madrid denuncia Tebas per aver violato il diritto di riservatezza

Secondo quanto riportato da As:

Il Consiglio Superiore dello sport (Csd) ha presentato al Tribunale amministrativo dello sport (Tad) la denuncia del Real Madrid contro Javier Tebas per non aver mantenuto il segreto delle deliberazioni dell’Assemblea e aver violato la riservatezza del voto del club in un “sondaggio anonimo” effettuato nell’aprile 2023 in merito al parere sull’arbitraggio. Il Csd ha inviato al Tad una richiesta motivata di avviare un’indagine. Il Real Madrid sostiene che Tebas ha violato il diritto di riservatezza, sulla stessa linea della dichiarazione pubblicata dal Barcellona lunedì scorso, quando ha reso pubblico sui social network il voto dei blancos in un sondaggio segreto. Si ritiene che il tweet pubblicato dal presidente della Liga su X violi i diritti e il voto segreto dei club, oltre a ricordare che si trattava di un “sondaggio anonimo”. Inoltre, il Madrid accusa Tebas anche di trattamento discriminatorio. La palla ora passa al Tad per decidere.

«Il Mondiale per Club ci obbliga a fare un calendario diverso. Il nuovo formato della Champions League ha occupato più settimane nel calendario. Una stagione con il Mondiale per Club e la nuova Champions League occupa più settimane. Hanno cannibalizzato i diritti, lo vedremo nelle prossime gare. E come sempre: quando perde valore la competizione nazionale, i club che giocano in quella europea guadagnano di più»

E ancora:

«È molto importante che ogni decisione venga concordata con i soggetti chiave: le leghe, i club, i sindacati… E una Coppa del Mondo per club è stata tenuta senza tenere conto di nessuno di questi player. La Fifa e la Uefa devono rispettare una serie di regole che non stanno rispettando».

