Spalletti ha ancora pietruzze per De Laurentiis: “un capitolo del mio libro è dedicato a lui, si intitola il sultano e il contadino”

Luciano Spalletti è intervenuto a un evento al Palacongressi di Rimini:

«Ho finito di scrivere il mio libro, “Il paradiso esiste ma quanta fatica”, e ci sono vari capitoli. Uno è dedicato a De Laurentiis, si intitola “Il Sultano e il Contadino”: abbiamo passato insieme dei momenti bellissimi, indimenticabili, che rimarranno per sempre nella nostra storia. E io sarò sempre al suo fianco in questa storia qui, ma fuori da questa storia no. Fuori da quella storia siamo due persone diverse e rimarremo sempre diverse. È chiaro? Sennò te lo spiego meglio”.

Poi parla del pubblico di Napoli.

“L’avventura di Napoli? Lì una roba incredibile, incredibile perché poi vi racconto – commenta Spalletti – quando i tifosi iniziarono a mettere questi nastri e ad addobbare la città, a me veniva un po’ di tensione perché pensavo: e se poi non riesco ad arrivare in fondo e vincere, cosa racconto loro? Io ogni tanto tiravo giù il finestrino della mia famosa Panda e mi mettevo a urlare: ‘E’ presto!’, come mi riconoscevano mi fermavano e mi tenevano lì due ore e non c’era verso di liberarsi da questi abbracci e da questo amore”.

Spalletti in tribuna si è tenuto a debita distanza da De Laurentiis (Repubblica – 2024)

Nel frattempo l’artefice dello scudetto napoletano, il ct Spalletti, a debita distanza di poltroncina dal suo ex presidente, ha constatato come la minoranza di convocabili (5 su 22 all’inizio) non strabiliasse sul campo: tra l’altro Calabria ha allungato la nutrita lista degli infortuni muscolari del Milan. Gli ingressi nella ripresa di due candidati all’Europeo, Raspadori e il vitale Politano funzionali all’utile virata verso il 4-3-3, hanno tuttavia contribuito a schiacciare all’indietro il Milan, per quanto Leao abbia continuato a imperversare in contropiede, al netto delle note svagatezze sotto porta. Stavolta la rimonta avversaria è stata un rischio sfiorato, col palo.

In settimana le parole di De Laurentiis su Spalletti

«Tre giorni dopo il 18 aprile, per tirare su il morale di Spalletti dopo le partite con il Milan, per dimostrargli che ero ancora con lui nonostante il calo, gli mandai giuridicamente l’esercizio dell’opzione e, ad un certo punto, via pec, esercitai l’opzione, mai avrei creduto che nella cena del 12 maggio lui ci comunicasse la sua intenzione di prendersi un periodo sabbatico, di voler tornare a fare il contadino».

«Io cercai un modo di trattenere giuridicamente e amichevolmente Spalletti, a me venne anche un dubbio che Gravina lo avesse già contattato…però i dubbi lasciano il tempo che trovano. Il mio errore è stato non avere il punto fermo. Il mio errore è stato accettare la sua richiesta per gratitudine».

Spalletti le ha dato una motivazione tecnica?

«Forse ha immaginato che quello che ha fatto, dormendo qui, fosse il massimo. Per uno che non aveva mai vinto in Italia, facendo così esci fuori dalla scena da grande vincitore. E’ l’unica opzione non malevola che posso dare, se poi lui avesse pregustato di firmare l’accordo per la nazionale con Gravina, queste sono solo illazioni».

