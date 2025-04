Quale futuro per Osimhen? Il Galatasaray spera nel miracolo: «Non ha detto che se ne andrà»

Il vicepresidente del club turco ha parlato ai microfoni di As: ««Le sue parole non significano che se ne andrà. Ha solo detto che anche se dovesse andarsene, nel peggiore dei casi, il Galatasaray resterebbe nel suo cuore»

Più si avvicina la fine della stagione, più aumentano i decibel delle voci di mercato riguardanti il futuro Victor Osimhen. L’attaccante nigeriano, attualmente in prestito dal Napoli al Galatasaray, dovrebbe (finalmente) trasferirsi in un top club europeo durante la prossima estate. Su di lui, vi sono puntati gli occhi della Premier League, ma anche quelli della Juventus che già da diversi mesi sta lavorando al possibile colpaccio.

Quale futuro per Victor Osimhen?

Lo stesso Osimhen nei giorni scorsi si è soffermato sul suo futuro dicendo che presto prenderà la scelta migliore per la sua carriera e che il Galatasaray rimarrà sempre nel suo cuore. In molti hanno dunque interpretato le sue dichiarazioni come un addio alla Turchia, ma non è da escludersi che possa concretizzarsi il clamoroso scenario della permanenza ad Istanbul.

A confermarlo è stato il vicepresidente del Galatasaray, Ibrahim Hatipoglu, in un’intervista rilasciata ai microfoni di ‘As‘. «Le sue parole non significano che se ne andrà. Ha solo detto che anche se dovesse andarsene, nel peggiore dei casi, il Galatasaray resterebbe nel suo cuore. Non ci ha detto che se ne andrà e noi vogliamo che resti qua», ha sottolineato il dirigente.

Staremo a vedere come si evolveranno gli scenari. Certo è che chi vorrà aggiudicarsi l’ex Lille dovrà versare nelle casse del Napoli non meno di 75 milioni di euro (il valore della clausola rescissoria).

L’avvocato Lubrano: «Caso Osimhen? Difficile ci siano elementi atti a riaprire la situazione già giudicata»

L’avvocato Enrico Lubrano, esperto di diritto sportivo, è intervenuto su Radio Kiss Kiss Napoli, nel corso della trasmissione Radio Goal, in merito al caso plusvalenze che ha coinvolto il Napoli con l’operazione Osimhen.

L’avvocato Lubrano: «Caso diverso da quello Juve»

Le parole dell’avvocato Lubrano a Radio Kiss Kiss Napoli:

«Su questa questione della cessione di Osimhen, c’è una giustizia sportiva che ha già analizzato il caso specifico ed è passata in giudicato, non conosco gli atti che sono stati prodotti dalla Procura di Roma e poi trasferiti alla Procura Federale. Credo sia difficile che possano essere stati proposti documenti atti a riaprire la situazione già coperta da giudicato. Caso diverso rispetto alla Juventus dove è stato riscontrato un vero e proprio sistema delle plusvalenze. Nel caso del Napoli si parla di un caso singolo, quello di Osimhen già passato in giudicato. Solo la Procura Federale conosce tutti gli atti, in linea di massima il quadro è questo».

