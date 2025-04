Osimhen farebbe comodo allo United: Zirkzee e Hojlund non si sono dimostrati dei bomber (Athletic)

Nella stagione 2023-24 con il Napoli, il nigeriano ha registrato il terzo più alto rapporto di tiri in porta e tocchi di palla nei primi quattro campionati europei.

A quale sponda di Manchester servirebbe Victor Osimhen? si domanda The Athletic. L’attaccante tornerà a Napoli tra pochi mesi dopo il prestito al Galatasaray e dovrà presto decidere sul suo futuro, che sembra essere lontano dall’Italia.

Osimhen farebbe comodo più al Manchester United che al City

Il portale statunitense scrive:

Il prestito di Victor Osimhen dal Napoli al Galatasaray sembra uno strano anno sabbatico calcistico. Il trasferimento a Istanbul è avvenuto dopo che la trattativa con l’Al Ahli è saltata all’ultimo minuto, lasciando il Napoli a rimuginare per una soluzione a breve termine. Avendo già firmato Romelu Lukaku come suo sostituto e messo Osimhen fuori rosa, un prestito era l’unica opzione praticabile. Il suo ritorno al Napoli questa estate, una volta scaduto il prestito, dovrebbe essere poco più di una breve sosta. Nella sua stagione 2023-24 con il Napoli, Osimhen ha registrato il terzo più alto rapporto di tiri in porta e tocchi di palla nei primi quattro campionati europei, precedendo solo Artem Dovbyk, all’epoca al Girona, e Erling Haaland del Manchester City.

Qualsiasi club sarebbe naturalmente desideroso di ingaggiare un giocatore che eccelle nel suo ruolo. Ma alcune squadre ne hanno meno bisogno, come il City, che avrebbe poche ragioni per aggiungere un altro centravanti al fianco di Haaland. Lo stesso non si può dire del Manchester United, i cui attaccanti hanno faticato a generare gol e tiri in porta. Rasmus Hojlund e Joshua Zirkzee hanno registrato meno tiri in porta in rapporto ai tocchi di palla di qualsiasi altro centravanti che ha giocato almeno 900 minuti in Premier League in questa stagione. Un prolifico attaccante da area di rigore come Osimhen potrebbe fornire all’allenatore Ruben Amorim l’impulso offensivo che sta mancando alla sua squadra.

