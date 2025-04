Payet denunciato da una donna in Brasile: «mi faceva bere la mia urina o leccare il pavimento» (Le Parisien)

Accusato di violenza fisica e psicologica. La presunta vittima: «Mi ha costretto a registrare video così», denuncia segni visibili di “calpestamento” sul suo corpo

Dimitri Payet, ex stella del Marsiglia e oggi in forza al Vasco da Gama, è finito al centro di gravi accuse in Brasile. Una donna brasiliana di 28 anni, Larissa Ferrari, che afferma di aver avuto una relazione sentimentale con il calciatore, lo ha denunciato presso la polizia di Rio de Janeiro per presunti abusi di natura fisica, psicologica, morale e sessuale. Secondo quanto riportato da Le Parisien, che cita fonti dell’Afp (un’agenzia di stampa francese ndr): la denuncia è stata depositata il 29 marzo presso un commissariato specializzato nell’assistenza alle donne. La polizia civile brasiliana ha confermato l’apertura di un’indagine, specificando che il caso è trattato con il massimo riserbo:

Payet sotto accusa, la ricostruzione della donna che avrebbe subito violenza

La donna, avvocata di professione, sostiene di aver conosciuto il calciatore francese tramite Instagram lo scorso agosto, dando inizio a una relazione sentimentale che l’ha portata più volte da Paraná — dove risiede — fino a Rio de Janeiro per incontrarlo. Tifosa del Vasco da Gama, Ferrari ha raccontato di aver progressivamente subito violenze e umiliazioni.

In un passaggio particolarmente scioccante, Larissa Ferrari ha raccontato di aver accettato «prove d’amore» imposte dal calciatore che includevano atti degradanti: «Mi ha chiesto una prova d’amore che consisteva in umiliazioni. Ho registrato video di me stessa mentre bevevo la mia urina, bevevo l’acqua del water, leccavo il pavimento», ha dichiarato, come confermato anche nella denuncia ufficiale. Aggiunge che «a dicembre abbiamo avuto il nostro primo litigio e lui ha iniziato a dirmi che mi avrebbe punita».

Sempre secondo la donna – riporta il giornale francese – non si sarebbe trattato solo di umiliazioni psicologiche. In più occasioni, afferma, Payet l’avrebbe spinta o addirittura «calpestata», sottolineando che vi sarebbero anche segni visibili sul corpo. In un secondo rapporto, inoltrato alla polizia dello Stato di Paraná, la denunciante ha chiesto misure di protezione, denunciando «minacce velate» da parte del calciatore.

Larissa Ferrari ha inoltre dichiarato di essere affetta da disturbo borderline di personalità, una condizione che, dice, Payet avrebbe sfruttato per ottenere «vantaggi sessuali» in un contesto di squilibrio emotivo e vulnerabilità: «Voglio giustizia perché ha abusato della mia vulnerabilità psicologica», ha affermato, aggiungendo: «Sono un avvocato e non avrei mai presentato reclami così gravi alla leggera».

Al momento né Dimitri Payet né il suo entourage hanno rilasciato dichiarazioni ufficiali, le indagini sono nelle mani delle autorità brasiliane.

