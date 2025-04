Osimhen, prende quota l’ipotesi Arabia Saudita. L’Al-Hilal ha il budget stanziato per Salah

Il giornalista Ben Jacobs su X: “Ora verrà destinato a un nuovo nome di spicco, c’è anche Osimhen”. Si può chiudere per il Mondiale per Club

Non solo Chelsea, Manchester United, Barcellona e Juventus. Sulle tracce di Victor Osimhen ci sarebbe anche un club dell’Arabia Saudita. Per la precisione si tratta dell’Al-Hilal, che avrebbe deciso di prendere in seria considerazione l’attaccante nigeriano dopo aver visto sfumare l’arrivo di Salah.

L’indiscrezione di mercato

L’obiettivo dell’Al-Hilal sarebbe quello di avere l’ex Lille e Napoli a disposizione entro l’inizio del Mondiale per Club. A riferire la notizia è il britannico Ben Jacobs, giornalista di ‘GiveMeSport’ e ‘TalkSport. Il collega ha lanciato la bomba scrivendo su “X“:

“L’Al-Hilal ha ancora pronto il budget stanziato per cercare di ingaggiare Mohamed Salah (che ha deciso di rinnovare con il Liverpool, ndr). Ora verrà destinato a un nuovo nome di spicco, un acquisto di prestigio in vista del Mondiale per Club. Victor Osimhen è uno dei nomi presi in considerazione, e lui ha aperto all’Arabia Saudita”.

Leggi anche: Lo United vorrebbe Osimhen a metà prezzo, circa 46 milioni di euro (Mirror)

Dazn, Barcellona e Juve interessati a Osimhen, ma ai bianconeri il suo cartellino costerebbe 100 milioni

Victor Osimhen ha lasciato Napoli quest’estate, ma solo in prestito, direzione Turchia. Il futuro dell’attaccante nigeriano è ancora tutto da decidere nella prossima sessione di mercato. Tante le voci su quel potrebbe essere il club che riuscirà a tesseralo

Secondo il giornalista di DAZN, Orazio Accomando, via X Osimhen sarebbe conteso tra Premier, Barcellona e Juve:

“Napoli, su Osimhen c’è l’interesse della Premier (Chelsea e United in testa) ma anche del Barcellona. Clausola per l’estero di 75 milioni. La Juventus potrebbe inserirsi ma dipenderà dalla qualificazione in Champions e dal mercato in uscita. La richiesta per le italiane è di 100 milioni“.

ilnapolista © riproduzione riservata