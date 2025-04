Osimhen: «Ci sono sempre voci sul mio futuro, prenderò la decisione migliore per tutti»

A Ntv: «Il Galatasaray resterà comunque nel mio cuore, non penso ad altro che a godermi tutto questo»

Victor Osimhen in questa stagione ha giocato 33 partite in totale e ha segnato 29 gol, fornendo pure 6 assist. Il nigeriano tornerà al Napoli per fine prestito a giugno 2025 per poi essere venduto (ha una clausola di 80 milioni di euro circa ndr). Al termine della gara vinta per 2-0 contro il Samsunspor, l’ex Napoli ha rilasciato alcune dichiarazioni sul proprio futuro all’emittente turca Ntv. Le riportiamo qui di seguito.

Osimhen: «Prenderò la decisione migliore per tutti»

«Nel primo tempo abbiamo avuto un po’ troppa fretta, volevamo metterci in mostra. Avremmo dovuto tenere di più il possesso del pallone. Conoscevamo il nostro avversario, e questo ha giocato a loro favore. Nel secondo tempo siamo stati più pazienti. Sono felice di aver segnato. Dobbiamo continuare su questa strada.»

Sul titolo in SuperLig.

«Nella corsa al titolo, tutta l’attenzione è su di noi. Come squadra abbiamo delle responsabilità, vogliamo vincere ogni partita, abbiamo la qualità per farlo. Dobbiamo lottare per superare gli avversari e sollevare questo trofeo. Al momento siamo in una posizione di vantaggio, ma non sarà facile.»

Sul futuro.

«Ci sono sempre voci su di me, ma io vivo il momento. Adesso mi sto godendo tutto questo. I tifosi mi hanno sostenuto in modo incredibile. Non solo me, ma anche i miei compagni e la mia famiglia. Verrà presa la decisione migliore per tutti. Ma il Galatasaray resterà per sempre nel mio cuore.»

