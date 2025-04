L’avvocato Lubrano: «Caso Osimhen? Difficile ci siano elementi atti a riaprire la situazione già giudicata»

A Kiss Kiss Napoli: «Alla Juventus dove è stato riscontrato un vero e proprio sistema plusvalenze. Per il Napoli si parla solo del caso Osimhen»

L’avvocato Enrico Lubrano, esperto di diritto sportivo, è intervenuto su Radio Kiss Kiss Napoli, nel corso della trasmissione Radio Goal, in merito al caso plusvalenze che ha coinvolto il Napoli con l’operazione Osimhen.

L’avvocato Lubrano: «Caso Osimhen diverso da quello Juve»

Le parole dell’avvocato Lubrano a Radio Kiss Kiss Napoli:

«Su questa questione della cessione di Osimhen, c’è una giustizia sportiva che ha già analizzato il caso specifico ed è passata in giudicato, non conosco gli atti che sono stati prodotti dalla Procura di Roma e poi trasferiti alla Procura Federale. Credo sia difficile che possano essere stati proposti documenti atti a riaprire la situazione già coperta da giudicato. Caso diverso rispetto alla Juventus dove è stato riscontrato un vero e proprio sistema delle plusvalenze. Nel caso del Napoli si parla di un caso singolo, quello di Osimhen già passato in giudicato. Solo la Procura Federale conosce tutti gli atti, in linea di massima il quadro è questo».

Repubblica – giornale di proprietà di John Elkann – pubblica un trafiletto sulla vicenda Osimhen. Alla Procura Figc (che ha già assolto il Napoli) sono arrivati gli atti dalla procura di Roma sull’inchiesta per falso in bilancio (per cui, ricordiamo, il gip dovrà stabilire se rinviare a giudizio De Laurentiis, Chiavelli, il Napoli) . La Procura Figc ha 30 giorni per chiedere la revocazione del processo sportivo:

L’affare Osimhen torna all’esame della giustizia sportiva. E riprende forma lo spettro di una penalizzazione per il Napoli. La procura della Federcalcio ha ricevuto gli atti dalla procura di Roma sull’inchiesta per falso in bilancio che coinvolge il club azzurro e il presidente Aurelio De Laurentiis. Al centro delle accuse anche il trasferimento del centravanti nigeriano dal Lille al Napoli nell’estate del 2020 in cambio di 71 milioni, e le plusvalenze generate dall’affare, che portò al club francese il terzo portiere Karnezis e almeno formalmente tre ragazzi del vivaio (Manzi, Palmieri e Liguori) in cambio di 20 milioni finiti nel bilancio della società campana.

Nell’inchiesta, anche l’operazione Manolas-Diawara con la Roma. Il procuratore federale Giuseppe Chiné ha 30 giorni dalla ricezione delle carte per chiedere la revocazione del processo sportivo: la questione era già stata oggetto di un procedimento chiuso con il proscioglimento. Ma, esattamente come successo alla Juventus (inizialmente le plusvalenze furono giudicate insieme) di fronte a fatti nuovi il pm del calcio può chiedere un altro processo. La domanda è: esistono fatti nuovi? Nell’inchiesta sono stati ascoltati dalla Guardia di Finanza alcuni dei ragazzi coinvolti: da capire se le loro parole riveleranno elementi determinanti. Le sanzioni vanno dall’ammenda alla penalizzazione in classifica.

