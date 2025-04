Questa è probabilmente la squadra meno “ortodossa” nella carriera recente di Antonio, quella meno codificata

Napoli, un impegno a settimana era il grande vantaggio e ora può diventarlo davvero (Gazzetta)

Il Napoli batte l’Empoli, si mantiene a tre punti dall’Inter. Scrive la Gazzetta:

Avere un impegno a settimana doveva essere il grande vantaggio preventivato dall’inizio della stagione e in questo periodo di calendario denso per i rivali nerazzurri può diventarlo davvero per la volata finale. A questo si aggiunge la varietà di soluzioni che il Napoli ha dovuto mettere in mostra per sfuggire alle trappole di D’Aversa. Per l’amico Conte aveva preparato le contromisure

andando a “prendere” il Napoli nella sua metà campo, ma questa è probabilmente la squadra meno “ortodossa” nella carriera recente di Antonio, quella meno codificata. E allora non ci sono più i terzini che corrono sul binario, i centrocampisti che tengono solo la posizione, il centravantone che sta fermo in mezzo: Lukaku sposta l’equilibrio allargandosi a destra, le ali si muovono anche in orizzontale, i terzini entrano nel campo.

Il Napoli ha la miglior difesa d’Europa: 25 reti subite (pari merito col Bilbao che però ha una partita in meno) – Il Napolista

Il Napoli ha la miglior difesa d’Europa, almeno per quel che riguarda i principali campionati d’Europa ossia Serie A, Premier League, Liga, Bundesliga, e Premier.

A questo punto della stagione, dopo 32 giornate di campionato, la squadra di Antonio Conte ha subito 25 reti. L’anno dello scudetto, la squadra di Spalletti chiuse con 28 reti subite in Serie A. Lo scorso anno, invece, i gol incassati furono 48.

Il Napoli è la squadra meno battuta in Serie A. Lo è quasi sempre stata. A lungo a contendere questo primato agli azzurri è stata la Juventus di Thiago Motta che poi è crollata. Adesso dietro il Napoli in questa speciale classifica ci sono Atalanta e Juventus con 30 reti al passivo, mentre l’Inter ne ha 31. La squadra di Conte è stata brava a invertire la tendenza dello scorso anno e lo ha fatto certo grazie al nuovo innesto Buongiorno ma va ricordato che il difensore della Nazionale ha giocato 21 partite su 32, vale a dire un terzo le ha saltate per infortunio. Non è poco. Al suo posto ha giocato Juan Jesu ma anche altri calciatori hanno dato il loro contributo (come Mazzocchi, Spinazzola) senza dimenticare ovviamente che nel calcio contemporaneo e in questo Napoli la fase difensiva è un lavoro collettivo. E ovviamente i titolari Olivera, Rrahmani e Di Lorenzo. Oltre a Rafa Marin che stasera ha dato il suo contributo e, come ha detto Conte, ha mangiato tanta erba (per non dire altro).

Ma la notizia è un’altra. E la notizia è che il Napoli è la miglior difesa d’Europa. È la squadra meno battuta dei cinque principali campionati europei. Questa sera l’Atletico Madrid ha battuto 4-2 il Valladolid e quindi è salito a quota 26. C’è solo una squadra che fin qui è riuscita a tenere testa agli azzurri e si tratta dell’Athletic Bilbao di Valverde: 25 gol incassati come il Napoli ma – attenzione – con una partita in meno: 31 invece di 32.

Persino il Psg – che gioca nel torneo meno competitivo dei big five: la Ligue1 – ha subito un gol in più: è a quota 26 (ma in 28 partite giocate). A 26 come l’Atletico Madrid. A 27 c’è l’Arsenal che la squadra con la miglior difesa della Premier League.

ilnapolista © riproduzione riservata