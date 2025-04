Napoli, Mazzocchi titolare. Juan Jesus e Gilmour per Buongiorno e Anguissa (CorSport)

Conte si affida nuovamente al doppio play. Spinazzola torna tra i convocati, ma partirà dalla panchina. Tridente d’attacco solito con Neres, Lukaku e Politano.

Il Napoli questa sera scenderà in campo contro l’Empoli per la 32esima giornata di campionato. Antonio Conte dovrà fare a meno di Giovanni Di Lorenzo e Frank Anguissa, squalificati, ma non solo; Alessandro Buongiorno ha rimediato una tendinopatia all’adduttore, salterà quindi almeno i prossimi due match.

La probabile formazione del Napoli contro l’Empoli

Il Corriere dello Sport riporta quello che potrebbe essere l’undici titolare con cui gli azzurri scenderanno in campo al Maradona:

Gilmour e McTominay ai lati di Lobotka: cervello slovacco e cuore scozzese; Billy garantisce un’alta quota d’intensità e il ritmo adeguato in entrambe le fasi. Doppio play, dunque, per fare fronte alla squalifica di Anguissa. L’invidiabile primato del capitano Di Lorenzo, fino a oggi uno dei pochi giocatori della Serie A a vantare il percorso netto, è caduto per cause di forza maggiore: al suo posto, ci sarà Mazzocchi, di nuovo titolare dopo sei partite. Si rivede Spinazzola nell’elenco dei convocati dopo le due giornate saltate per infortunio: partirà dalla panchina. La linea difensiva a quattro sarà completata dai centrali Rrahmani e Juan Jesus, e da Olivera a sinistra. In attacco, classico tridente Politano-Lukaku-Neres.

Crederci. Per non avere rimpianti. Perché in fondo mancano sette partite e l’Inter è ancora nel mirino. Sarà dura, durissima. Ma chi lo avrebbe detto un’estate fa, che alla fine solo il Napoli avrebbe tenuto testa all’Inter nella corsa scudetto? Antonio Conte ha fatto un capolavoro, al di là di come finirà. E non è un caso che il suo nome sia finito rapidamente associato alle big in crisi, in cerca di un nuovo comandante per ricostruire un progetto vincente.

ilnapolista © riproduzione riservata