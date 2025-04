C’è sempre bisogno di un confronto tra le parti per aggiornarsi su ambizioni e progetti. Manna aveva detto: «speriamo voglia continuare con noi»

Conte ha fatto un capolavoro, al di là di come finirà. Ha la certezza che il Napoli vuole investire (Gazzetta)

La Gazzetta dello Sport sbatte Conte in prima pagina e scrive che vota Napoli e che è pronto a restare. Nel pezzo, Vincenzo D’Angelo è meno esplicito.

Ecco cosa scrive la Gazzetta:

Crederci. Per non avere rimpianti. Perché in fondo mancano sette partite e l’Inter è ancora nel mirino. Sarà dura, durissima. Ma chi lo avrebbe detto un’estate fa, che alla fine solo il Napoli avrebbe tenuto testa all’Inter nella corsa scudetto? Antonio Conte ha fatto un capolavoro, al di là di come finirà. E non è un caso che il suo nome sia finito rapidamente associato alle big in crisi, in cerca di un nuovo comandante per ricostruire un progetto vincente.

Voci normali, che fanno parte del gioco come direbbe Antonio, che però non ha mai fatto commenti in queste settimane. Lo ha fatto il ds Manna prima del Milan, confermando la ferma volontà della società di andare avanti insieme: «L’anno scorso ha deciso di sposare questo progetto, speriamo voglia continuare con noi». Speriamo, perché nel calcio nulla è scontato e perché poi – in ogni realtà – c’è sempre bisogno di un confronto tra le parti per aggiornarsi su ambizioni e progetti. Conte vuole vincere, già adesso. Figurarsi il prossimo anno, con dodici mesi di intenso lavoro alle spalle, una nuova mentalità data a squadra e società e la certezza che il club vuole ultimare la rivoluzione cominciata un anno fa.

Conte: «Guerra di pressioni con l’Inter? Ce la siamo guadagnata e per certi versi ce la dobbiamo gustare»

ntonio Conte, allenatore del Napoli, ha parlato della guerra di pressioni che sta tenendo la sua squadra con l’Inter capolista che ieri è uscita vittoriosa da San Siro contro il Cagliari. Domani il Napoli ospita l’Empoli per tornare a meno tre dai neroazzurri.

Più difficile la guerra di nervi con l’Inter o fare i conti con gli infortuni? La risposta di Conte:

«Noi diretti antagonisti della capolista per provare a dare fastidio. Si tratta di una bella pressione, noi stiamo facendo molto bene e ci stiamo trovando in una situazione dove ci è richiesto di andare anche oltre le nostre possibilità per tenere il passo di una squadra che sta dimostrando in Europa di essere attrezzata per vincere tutto. Deve essere una bella pressione, bell’entusiasmo tra i tifosi. Il sogno di poter ambire allo scudetto crea un ambiente che spinge la squadra, come fare sicuramente domani il tifo contro l’Empoli. Ce la siamo guadagnata questa guerra di pressione e per certi versi ce la dobbiamo gustare».

