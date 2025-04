Il club ha un budget limitato. Anche il Chelsea è sul nigeriano: è tra le opzioni dopo Sesko e con Omorodion e Jhon Duran

Lo stipendio di Osimhen è un problema per il Manchester United che spera in uno scambio con Garnacho (Athletic)

Il Napoli continua a mantenere un interesse per Alejandro Garnacho del Manchester United. E in estate non è escluso che a questa trattativa possa essere legato Victor Osimhen, che tornerà dal prestito al Galatasaray.

Napoli e United potrebbero scambiare Osimhen e Garnacho

The Athletic scrive:

Il budget limitato dello United è un fattore importante per gli acquisti, incluso Victor Osimhen, il cui stipendio sarebbe un ostacolo. Una sorta di scambio potrebbe rendere la trattativa più appetibile finanziariamente, con il Napoli che mostra ancora interesse per Alejandro Garnacho.

Ma il nigeriano pare essere anche nella lista del Chelsea:

Il Chelsea è interessato a Sesko, ma continua a prendere informazioni anche su altri nomi come Samu Omorodion, Victor Osimhen e Jhon Duran.

Il Giornale, con Nicolò Schira, scrive di un incontro tra Giuntoli e l’entourage di Osimhen:

Dalle parti della Continassa il pensiero per Victor Osimhen cresce e stuzzica sempre di più. Molto dipenderà dal finale di stagione della Vecchia Signora. Tradotto: senza la qualificazione alla Champions ogni ambizione di gloria andrebbe riposta nel cassetto. In caso di quarto posto, invece, la Juve proverà a chiudere un grande colpo in attacco, dove resta in uscita Vlahovic (verrà ceduto al miglior offerente in estate dopo il mancato accordo per rinnovare il contratto in scadenza nel 2026); mentre il futuro di Kolo Muani appare in bilico (visto che servono 60 milioni per portarlo via dal Psg).

