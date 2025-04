Libero utilizza l’argomento e la critica a Conte sui pochi cambi per elogiare Inzaghi che invece sostituisce sempre come se piovesse

Le avversarie del Napoli hanno capito che la squadra di Conte dura solo un tempo (Libero)

La roccaforte interista del giornalismo italiano, vale a dire la redazione di Libero, sforna quotidianamente articoli da forza.interpuntobiscione. Oggi pubblicano una riflessione interessante, cioè che gli avversari del Napoli hanno compreso che la squadra di Conte dura 45 minuti e si regolano di conseguenza. Ovviamente da interisti utilizzano l’argomento per ribaltarlo in favore di Inzaghi che invece i cambi li fa eccome (per questo è molto criticato – per usare un eufemismo – nell’ambiente interista).

Ricorda che il Napoli ha vinto solo due partite nelle ultime nove giornate e prosegue:

Il paradosso è che, pur essendo impegnate in stagioni praticamente opposte, Inter e Napoli accusano lo stesso sintomo: nei secondi tempi calano vistosamente e cercano di difendere quanto hanno conquistato nei primi. I nerazzurri sono pochi e, quei pochi che ci sono, sono in condizioni precarie. Per questo Inzaghi usa tutti i cambi: deve preservare, altrimenti faticherebbe ad averne undici disponibili. Per lo stesso motivo ha ordinato un cambio di approccio: partenza a mille per andare in vantaggio e possibilmente raddoppiare, sapendo poi che bisognerà soffrire. Conte invece da inizio anno non sfrutta le cinque sostituzioni perché ritiene che le riserve non siano all’altezza dei titolari e, non avendo bisogno di far rifiatare i primi, preferisce lasciare tutto com’è.

Il calendario (del Napoli e dell’Inter) lascia il tempo che trova

Ne paga comunque le conseguenze e le avversarie (vedi il Bologna, ma era già accaduto con Venezia, Como, Lazio, Udinese, Roma) ormai hanno capito che, resistendo nel primo tempo, possono ribaltare la situazione nel secondo. È per questo che il calendario è sì favorevole al Napoli (Empoli, Monza, Torino, Lecce, Genoa, Parma, Cagliari contro Cagliari, Bologna, Roma, Verona, Torino, Lazio, Como per i nerazzurri) ma non andrebbe utilizzato per comporre tabelle: è ancora un pezzo di carta.

ilnapolista © riproduzione riservata