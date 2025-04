La quarta maglia del Napoli, la Partenope Jersey: “Per celebrare i 2.500 anni dalla fondazione della città”

La maglia, frutto della collaborazione con EA7, è una limited edition esclusiva, solo 2.500 esemplari: “sulla parte posteriore del colletto appare una parola sola: Partenopei”

Il Napoli ha lanciato una nuova maglia, la quarta, per celebrare i 2.500 anni dalla fondazione della città di Napoli. “Un omaggio alla Città Partenopea risalendo alle sue origini più profonde, fino al mito da cui tutto ha avuto inizio: Partenope”, si legge nel comunicato diffuso dalla società azzurra.

Il progetto si inserisce nel filone narrativo “Proud to be Napoli”, attraverso cui il club si impegna a valorizzare le radici, la bellezza e l’identità culturale della Città.

La quarta maglia del Napoli, la “Partenope Jersey – The voice of the sea”

“Ed è in questa logica identitaria che sulla parte posteriore del colletto, al posto della consueta scritta “ssc Napoli”, appare una parola sola: Partenopei. Un richiamo identitario, forte e diretto, che unisce il passato mitologico e il presente sportivo sotto un unico nome, un’unica appartenenza. La maglia, frutto della collaborazione con EA7, è una limited edition esclusiva: sono stati prodotti solo 2.500 esemplari, uno per ogni anno dalla fondazione della città. Un tributo simbolico e potente alla storia, pensato per i nostri tifosi, collezionisti e amanti dell’identità partenopea“, continua il comunicato.

“Il pattern della nuova maglia trae ispirazione dalle origini di Napoli, fondendo in un unico disegno la storia del club, la cultura della città e l’anima del suo mare. La maglia gara prevede una texture realizzata in jacquard, stampata in sublimatico, e i colori che caratterizzano il kit sono l’azzurro celestiale mixato con il turchese chiaro. Anche le numerazioni saranno completamente texturizzate con richiamo al design della maglia“.

La maglia “Partenope Jersey” è disponibile online e da domani 11 Aprile presso gli store ufficiali Ssc Napoli e presso tutti i rivenditori autorizzati.

