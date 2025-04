La frase di Inzaghi, «per il campionato ora non dipende più da noi», sembra la resa al Napoli capolista

Il Giornale fa notare che in conferenza il tecnico dell’Inter ha fatto sfoggio di ottimismo, ma gli è sfuggita una frase

La sfida dell’Inter contro il Barcellona di questa sera è chiaramente una partita importantissima per la squadra di Inzaghi che, dopo essere uscita dalla Coppa Italia, ha anche lasciato il Napoli indisturbato a guidare la classifica di Serie A. È chiaro che perdere stasera significa lasciare anche l’ultimo trofeo di stagione. Proprio per questo, scrive il Giornale, Inzaghi vuole correre ai ripari

“Ma Inzaghi è tentato dal calare subito l’asso Thuram sul prato dello stadio Olimpico, accanto al capitano Lautaro.

La tentazione è forte, la ThuLa come scossa dopo 3 sconfitte in 8 giorni e per dribblare l’incubo di perdere tutto ciò che l’Inter pensava di vincere”.

Il quotidiano fa notare che in conferenza il tecnico dell’Inter non si è mostrato affatto preoccupato per le pieghe che la stagione sta prendendo. “Inzaghi fa sfoggio di ottimismo e sicurezza, anche se gli sfugge una frase («per il campionato ora non dipende più da noi») che sembra la resa al Napoli capolista. O forse è solo l’attuale verità”.

ilnapolista © riproduzione riservata