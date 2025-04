Inter, Inzaghi: «L’ultima settimana non cancella quattro anni straordinari»

In conferenza: «non mi sentirete mai parlare male di questi ragazzi e della società, siamo andati oltre ogni più rosea aspettativa»

In vista della semifinale di andata di Champions League tra Barcellona e Inter, Simone Inzaghi ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport.

Le parole di Inzaghi

«Dovremo essere concentrati al massimo per tutta la gara. Vogliamo giocarci al meglio la semifinale e la gara di andata ha tanto peso. Affrontiamo una delle squadre migliori al mondo», ha esordito il tecnico nerazzurri. «Abbiamo lavorato abbastanza bene, l’allenamento di stamani è stato breve ma abbiamo analizzato anche l’avversario. Vediamo da una brutta settimana ma vogliamo giocare con entusiasmo questa semifinale contro una delle squadre più belle e forti al mondo», ha aggiunto.

Quanto invece al recupero di Marcus Thuram – reduce da un problema muscolare che lo ha costretto a saltare le partite con Bologna, Milan e Roma – il tecnico ex Lazio non ha voluto dare troppe indicazioni: «Domani ha fatto il primo allenamento in gruppo, vedremo nelle prossime ore se giocherà titolare o no. Domani mattina decido”.

“Sono quattro anni che questi ragazzi hanno fatto e fanno qualcosa di straordinario. L’ultima settimana non cancella tutto il lavoro che abbiamo fatto: siamo arrivati fino a qui, è stata una stagione entusiasmante, le ultime partite dovevamo fare meglio ma dopo quattro anni siamo qui a competere per questi obiettivi quindi non mi sentirete mai parlare male di questi ragazzi e della società. Con loro e con i tifosi siamo riusciti ad andare al di là delle più rosee aspettative in questi anni”.

“Momento più difficile? Quando c’è una semifinale di Champions non può esserlo. C’è tanto entusiasmo. Veniamo da una settimana storta e dobbiamo fare di più, ma siamo entusiasti della partita di domani contro la squadra forse più forte al mondo. Dovremo essere bravi a fare una partita di sacrificio e pulita tecnicamente. Serviranno tante componenti”.

“Per la formazione vediamo. Thuram si è allenato oggi per la prima volta. Ha dato buoni segnali, ma devo valutare domani mattina. Parlerò con lui. Gli altri eccetto Pavard ci sono tutti. Dietro ho Bisseck, Darmian, De Vrij, anche Dumfries ci è mancato e può partire”.

“L’ambizione deve essere sempre ai massimi livelli. In campionato non dipende più da noi, mentre in Champions siamo tra le migliori in Europa. La squadra sta bene e farà la semifinale a testa alta”.

“Barcellona diverso dal solito? Li conosciamo e Flick gli ha datto grande organizzazione e fase offensiva. Sono tra le squadre più organizzate al mondo, con tanti giocatori cresciuti nel settore giovanile. Hanno numeri incredibili, hanno vinto 2 titoli e abbiamo massimo rispetto, ma nessuna paura. La Champions ha tanta competizione e abbiamo fatto un percorso strepitoso. Vogliamo giocarci 2 partite da vera Inter”.

“La doppia sfida con il Bayern cosa ci dà? Ognuno ha la propria filosofia e il Barcellona è diverso, però dovremo mettere in campo le stesse cose, sapendo che ci vorrà tantissima lucidità. Sarà una partita di continue scelte. Abbiamo giocato entrambe tante gare e abbiamo cercato di approfondire al video e stamattina sul campo, per fare una partita organizzata”.

“Cosa dovremo tenere sotto controllo? Thuram pensavamo di averlo già con la Roma, domani vedremo. Molto dipenderà da come starà domani mattina. Con il Barcellona dovremo essere bravi in palleggio ed essere puliti per eludere le loro riaggressioni. Dovremo anche difenderci da squadra quando servirà”.

“Veniamo da una brutta settimana, che non cancella il lavoro fatto, ma sappiamo di dover fare meglio. Abbiamo analizzato cosa è successo con la Roma, ma l’impegno e la dedizione non sono attaccabili. Mettono un impegno folle e la testimonianza l’hanno avuta a fine partita, perché la curva si è unita a noi al termine di una giornata brutta. La nostra gente ha capito quanto la squadra ha messo tutto quello che aveva nel secondo tempo”.

“Si dibatte da qualche giorno sulle alternative a Thuram. Penso che sceglierò tra Arnautovic e Taremi, non penso che cambierà nulla a livello tattico”

“Dimarco sta bene e la squadra sta bene a livello fisico, perché contro il Bayern abbiamo superato loro a livello fisico. Abbiamo avuto qualche infortunio in più, perché la Champions è stata più impegnativa. Ne ho parlato con altri allenatori. Le ultime partite non devono trarci in inganno. Dimarco ha avuto un problema, ma ha sempre fatto bene e domani giocherà dal primo minuto”.

“Inter nel peggior momento e Barca nel miglior momento? Non c’è differenza, siamo nelle migliori squadre d’Europa e siamo meritatamente in questo momento della stagione. Chiaramente abbiamo due stati d’animo diversi e la squadra ha lavorato molto e cercheremo di fare una grande gara”.

“Yamal? Bisogna fare i complimenti al lavoro del Barcellona con il settore giovanile. Penso sia un talento unico al mondo, fa grandi giocate e le mette al servizio della squadra. Domani sarà un osservato speciale, anche se non hanno solo lui”.

“Il Barcellona è una squadra costruita bene e nel tempo. Ci abbiamo giocato contro due anni fa e già allora si capiva che erano una grandissima squadra. Hanno tecnica e tutto quello che serve per fare un grandissimo gioco. Flick sta dando grandissima organizzazione”.



Domani, alle ore 21, Barcellona e Inter si giocheranno la semifinale di andata della Champions League 2024/2025. Alla vigilia del match, uno degli uomini più rappresentativi della squadra blaugrana, Lamine Yamal, è intervenuto in conferenza stampa per presentare la sfida contro i nerazzurro ma anche per trattare altri temi legati alla sua carriera.

Le parole di Lamine Yamal

«Siamo davvero emozionati. È la mia prima semifinale, e anche per molti della mia squadra. Vogliamo dimostrare tutto quello che sappiamo fare e raggiungere la finale. I compagni di squadra? Oltre a giocatori come Pedri e Raphinha… anche Iñigo e Frenkie de Jong mi hanno sorpreso. Sono grandi professionisti e stanno giocando a un livello incredibile», ha esordito l’attaccante spagnolo.

Sull’Inter: «Sappiamo che sono molto forti in difesa e che la difesa è la loro arma migliore. Sono anche molto veloci in contropiede e hanno una buona squadra. Dobbiamo giocare come sempre per avanzare».

In Spagna c’è anche chi lo etichetta come arrogante. Ai detrattori, Yamal ha risposto così: «Finché vinco non possono dirmi niente. Come calciatore, voglio essere ricordato come giocatore e come persona, e voglio essere educato, che è ciò che i miei genitori mi hanno insegnato a casa. Penso che pochi giocatori della mia età abbiano giocato così tante partite con il Barcellona come me, e non lo do per scontato. Apprezzo la mentalità di essere sempre motivato, la costanza che ho e il livello a cui sono a 17 anni, perché non tutti possono farlo».

Quella di ieri è stata una giornata molto particolare per gli spagnoli. Yamal, tuttavia, l’ha vissuta con altrettanta spensieratezza: «Il Blackout? Non sapevo cosa fare. Sono venuto qui alla Ciutat Esportiva e ho incontrato diversi compagni di squadra».

Quando infine gli hanno chiesto del paragone con Messi, Yamal ha spiegato: «Non mi paragono a nessuno, tanto meno a Messi. Lascio a voi la decisione. Non ha senso. Cerco di divertirmi e di seguire la mia strada. Non ho parlato con lui. Spero che questa sia l’era del Barcellona, ​​non di Lamine. Il fatto che Messi non abbia segnato contro l’Inter… gli è sicuramente mancata quella squadra, con tutti quelli che ha messo alla guida. Spero di riuscire a segnare domani».

