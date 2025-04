La Baller League è il futuro del calcio. E se non sapete cos’è, siete parte del problema (Guardian)

Youtuber che giocano a pallone: l’espressione massima dell’individualismo di oggi, in cui vincono solo i brand personali

Jonathan Liew analizza il fenomeno Baller League, che è “una cugina spirituale della Kings League”. E se non sapete di cosa stiamo parlando è esattamente il motivo per cui la migliore penna del Guardian se ne occupa. Per farla cortissima: youtuber che giocano (male) a pallone con qualche star del calcio vero a supporto. Ovviamente viralissimi.

La Baller League si svolge per 11 lunedì consecutivi alla Copper Box Arena di Londra, e assieme alla Kings League di Piqué e al World Sevens Football (W7F) femminile, “insieme costituiscono forse lo sforzo più concertato finora per sfidare il modello tradizionale di calcio: 11 contro 11, che si gioca all’aperto sull’erba, affiliati a un club, legati a una località. Per 150 anni, questa è stata la visione del calcio che ha prevalso”. Finora.

“Istintivamente, lo sappiamo già. Al parco siamo tutti cresciuti giocando a calcio nella sua forma più libera: squadre piccole, campi piccoli, palleggi e tiri, il calcio come mezzo di espressione individuale. La Baller League è, in effetti, un tentativo di catturare e monetizzare questa essenza.

“Le partite lente sono partite morte”, afferma l’amministratore delegato di Baller League, Felix Starck. “Starck è netto sui modi in cui il football tradizionale ha deluso il suo pubblico. Interminabili ritardi Var. Il trionfo del possesso palla sanificato che scoraggia le squadre dal correre rischi con la palla. Una fissazione ottusa per squadre e comunità a spese di eroi e personalità, che è sempre più il modo in cui i giovani vogliono consumare il gioco.

“Questo è – scrive Liew – un tipo completamente nuovo di economia calcistica, gestita non sul puro merito sportivo ma sulle competenze infinitamente trasferibili di branding e proiezione. Mettiamo da parte per un secondo i trucchi del formato, e il tema comune di questi nuovi tornei è l’idea che lo sport di squadra sia fondamentalmente un veicolo per l’espressione individuale, una piattaforma per momenti virali, un modo per costruire il tuo marchio personale”.

“E naturalmente alla base di tutto questo c’è un presupposto molto più cupo: che là fuori sei da solo. Non c’è struttura, nessuna rete di sicurezza, nessuna responsabilità comune l’uno verso l’altro. Tutto ciò che hai in questa inquietante congiuntura della storia è te stesso, il tuo talento, il tuo marchio, i tuoi contenuti. Non possiedi alcun valore intrinseco oltre al valore che puoi fornire alle piattaforme di contenuti e ai giganti della tecnologia del mondo”.

“Naturalmente, per quelli di una certa fascia demografica, l’istinto qui è di deridere, disdegnare, di ignorare. Ma naturalmente la Baller League e la W7F e la Kings League sono una vera soluzione a un problema che il football ha ignorato per troppo tempo. Cosa succede quando uno sport fa pagare il prezzo del suo pubblico principale attraverso prezzi dei biglietti alle stelle e abbonamenti rovinosi alle trasmissioni? Cosa succede quando uno sport si perde nella sua stessa autoimportanza?”.

“Cosa succede quando uno sport costruisce le sue fondamenta su un modello di diritti di trasmissione che ignora ampiamente il fatto che tutti hanno un telefono cellulare? Perché deve essere 11 in una squadra? Perché deve essere 90 minuti? Perché il campo deve essere grande quanto un piccolo parco? Forse non ti piaceranno le risposte. Ma nella loro sfacciata interferenza, i nuovi disruptor del calcio stanno almeno ponendo molte delle domande giuste”.

