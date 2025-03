A Sky: «Ho avuto la fortuna di essere allenato da entrambi. Italia-Germania? A Euro 2016 si era creato un gruppo forte, la sconfitta è stata dura da digerire».

Ciro Immobile è tornato oggi a Torre Annunziata per l’inaugurazione della sua Academy.

Immobile: «Conte e Inzaghi sono due “pazzi”, meticolosi e votati alla vittoria»

L’ex capitano della Lazio ha rilasciato delle dichiarazioni a Sky Sport:

«Togliamo di mano il telefono ai ragazzi, con una struttura così ti viene voglia di giocare».

Ha commentato anche la lotta scudetto tra Napoli e Inter, parlando dei due allenatori che lui stesso ha incrociato nella sua carriera:

«Ho avuto la fortuna di essere allenato sia da Inzaghi che da Conte: sono due meticolosi, due ‘pazzi’, due votati alla vittoria. Adesso stanno lottando fino alla fine e lo faranno».

Infine, Immobile ha dichiarato sulla Nazionale:

«La maglia azzurra è stata sempre un’emozione. In Germania prima delle partite hanno sempre qualcosa da dire ma alla fine vinciamo noi, soprattutto in casa loro. Facciamo tutti il tifo per l’Italia. Kean e Retegui sono giocatori importanti, diversi ma entrambi davvero forti. Il match a Euro 2016? Ho un ricordo brutto, di pianti da parte di gente che non ci aveva abituato a certe esternazioni. Si era creato un gruppo forte, la sconfitta è stata dura da mandare giù».

Chi vincerà lo scudetto in Italia?

«L’Atalanta ha sicuramente meno pressione. Napoli è una piazza complicata, Conte cerca di togliere ogni ansia ai giocatori, ma in realtà non pensa ad altro che a prendersi il titolo. Il Napoli ha tutto per farcela, ma a volte sembra bloccato dalla paura di vincere. L’Inter del mio amico Simone Inzaghi è talmente avanti in Champions, che rischia di pagare il doppio impegno».

