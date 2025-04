Il Napoli e il fattore emotività nel duello con l’Inter

Il commento di Sergio Sciarelli. Bisogna fare di tutto per giocare con maggiore tranquillità le prossime cinque partite

La sorpresa pasquale regalataci da uno dei più estrosi calciatori italiani è andata ben oltre qualsiasi aspettativa. Cancellare in un’unica occasione tre punti di distacco, consegna al Napoli un finale di campionato che nessuno poteva attendersi. Questo finale, a nostro avviso, dipende soltanto dal Napoli, che può approfittare di un insieme di circostanze favorevoli. Mancano cinque partite senza avere scontri diretti da superare e con avversari attualmente distaccati in classifica da quasi 30 ad oltre 45 punti. La prossima partita è con il Torino, che dovrà impegnarsi nel recupero del 23 aprile per la morte di Papa Francesco, mentre l’Inter, da parte sua, dovrà sempre in questo finale di stagione giocare anche in Coppa Italia e nella semifinale con il Barcellona.

Si tratta nel complesso di una serie di eventi favorevoli di cui sarebbe delittuoso non trarre vantaggio. Il Napoli il campionato può non vincerlo solo per un fattore di emotività perché tecnicamente è senz’altro nettamente superiore agli avversari da incontrare e, speriamo, nell’ipotesi di uno spareggio, ad un competitore più stanco e, forse, meno motivato per il carattere decisivo dei suoi impegni nelle altre competizioni.

Bisogna, dunque, fare di tutto per giocare con maggiore tranquillità le prossime cinque partite, contando anche sul recupero di Buongiorno e di Neres (per un solo tempo probabilmente per l’alternanza con Raspadori), su un centrocampo fortissimo e sulla massa d’urto di tifosi che saranno chiamati alla massima correttezza.

Con questi elementi e con il ricorso avveduto alle sostituzioni, possiamo attenderci un finale entusiasmante che premierebbe, in un solo colpo, Conte e il suo staff, De Laurentiis, i tifosi e, ovviamente quei calciatori che hanno avuto più intelligenza e meno avidità di qualche fuoriclasse risultato fortunatamente inutile per puntare ad uno scudetto, auguriamoci meritato per capacità, volontà e un pizzico di fortuna.

