Il Napoli cerca il sostituto di Kvara: Paixão del Feyenoord ha dato l’ok, costerebbe 25 milioni (Tmw)

Garnacho resta il preferito di Conte, a 45 milioni si può chiudere. Glia azzurri cercano anche un centrocampista, non hanno abbandonato l’idea Gabri Veiga e Sudakov.

Il Napoli avrà un bel bottino da spendere nel prossimo mercato estivo, circa 150 milioni, e i primi obiettivi restano il sostituto di Khvicha Kvaratskhelia e un’alternativa a centrocampo.

Napoli alla ricerca del sostituto di Kvara: Paixão ha dato l’ok al trasferimento

Il giornalista Niccolò Ceccarini su Tuttomercatoweb scrive:

Nella lista dei sostituti di Kvara resta sempre forte l’ipotesi Zhegrova, ma a Conte piace molto anche Garnacho. A giugno l’operazione si potrebbe fare su basi diverse, rispetto ai 60 milioni richiesti a gennaio dal Manchester United. A 45 si potrebbe raggiungere un’intesa ma è chiaro che la scelta finale dovrà trovare tutti d’accordo. Salgono però anche le quotazioni di Igor Paixão del Feyenoord. L’esterno brasiliano ha già dato il suo ok al trasferimento. Un affare che si potrebbe concretizzare per 25 milioni di euro. Infine, un altro obiettivo è fare un colpo a centrocampo. Frattesi e Pellegrini restano due idee ma il Napoli non ha abbandonato anche altre due piste. La prima porta a Gabri Veiga dell’Al-Ahli, l’altra è quella di Sudakov dello Shakhtar Donetsk.

Un solo nome Antonio Conte aveva fatto a gennaio per raccogliere il testimone di Khvicha Kvaratskhelia ed era quello di Alejandro Garnacho. Giovanni Manna tiene aperte diverse soluzioni ma in agenda ha in programma un nuovo contatto con il Manchester United per riaprire la trattativa. I Red Devils hanno abbassato le pretese rispetto a qualche mese fa e questo aspetto può fare la differenza, la sensazione è che davanti a un’offerta da 50 milioni può scattare il semaforo verde alla cessione. Una cifra alla portata del Napoli.

ilnapolista © riproduzione riservata