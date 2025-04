Il “maledetto United” non è mai stato maledetto, ma il Leeds s’è rovinato per un’etichetta (Guardian)

Una incredibile storia di scaramanzie che è diventata un cortocircuito. E che si sta ripetendo anche quest’anno

Un mese fa, il Leeds era allegramente in cima alla Championship inglese. Avevano appena battuto il Sunderland e lo Sheffield United. Erano rimasti imbattuti per 16 partite e giocavano con autorità e convinzione. Sembravano la squadra più forte della Championship. Da allora hanno vinto solo una delle cinque partite successive e sono scivolati al secondo posto. “Sta succedendo di nuovo”. Cosa? E’ la “maledizione” dello United diventata ormai un cliché grazie al bellissimo romanzo di David Peace. La promozione automatica che sembrava probabile un mese fa potrebbe facilmente trasformarsi in un posto nei playoff, dove il Leeds è stato sette volte prima, senza mai essere promosso.

“I club non dovrebbero avere una personalità, ma ce l’hanno – scrive Jonathan Wilson sul Guardian – I dirigenti, i giocatori e i proprietari cambiano, ma qualcosa di fondamentale rimane sempre; un’energia trasmessa di generazione in generazione da tifoso a tifoso. Per il Leeds quell’energia è stranamente negativa”.

“Verso la fine degli anni ’60 e l’inizio degli anni ’70 il Leeds United era probabilmente la squadra migliore in Inghilterra, se non in Europa. Vinsero due titoli di campionato e una FA Cup, ma avrebbero dovuto vincere molto di più: arrivarono secondi in campionato cinque volte e persero tre finali di FA Cup tra il 1965 e il 1973. Gli scivoloni a fine stagione divennero abituali. Razionalmente, questo era probabilmente dovuto al fatto che stavano cercando di competere in più competizioni con una squadra che non era abbastanza grande, ma il loro allenatore, Don Revie, arrivò a credere che il club fosse maledetto”, ricorda Wilson.

“Revie era un uomo attento ai dettagli. Studiava meticolosamente gli avversari, pianificava ogni eventualità, non lasciava nulla al caso. Faceva tutto il possibile per dare alla sua squadra le migliori possibilità di vittoria, il che si estendeva a una serie di superstizioni. Indossava un abito di mohair portafortuna e insisteva che sua moglie indossasse un cappotto portafortuna. Teneva due pezzi di legno portafortuna in tasca. Ogni volta che faceva il check-in in un hotel, andava immediatamente al lampione più vicino e lo toccava. Pensava che gli uccelli portassero sfortuna, quindi fece togliere i gufi dal distintivo del Leeds e abbandonò il loro soprannome tradizionale di Pavoni”.

“Un prete locale ricordava che lo stadio Elland Road di Leeds era stato costruito su un vecchio campo zingaro, così Revie chiamò una cartomante di Blackpool, Laura Lee, per dare un’occhiata. Confermò “l’odore di una maledizione” ed eseguì un rituale, spargendo semi su tutti e quattro gli angoli del campo e sul cerchio centrale e facendo, come disse Revie, “altre cose che non posso rivelare” – si ritiene ampiamente che abbia urinato. Non servì a nulla”.

Il punto è che “ciò che sta accadendo al Leeds è probabilmente solo la conseguenza dei livelli di energia che diminuiscono verso la fine della stagione, insieme a un portiere incline agli errori. La situazione è stata esacerbata da una folla che si aspetta il peggio, la cui ansia si diffonde dagli spalti e contagia i giocatori. È tutto perfettamente razionale e spiegabile. Le maledizioni non esistono, ma se ci credi esercitano un profondo effetto psicologico”.

