Il blob su McTominay: in questo momento è il giocatore più decisivo della Serie A

McTominay è il giocatore che ha sbloccato più volte il risultato in Serie A (Opta)

Monza e Napoli in pillole statistiche

Di seguito alcune statistiche di Opta riguardo alle due squadre:

“Il Napoli ha segnato almeno due gol in tre partite contro il Monza in Serie A (10 reti in totale), rimanendo a secco nelle altre due; solamente Atalanta (cinque) e Inter (quattro) hanno segnato almeno due reti in più occasioni contro i brianzoli nel torneo.

Dalla sua prima gara interna in Serie A, il 13 agosto 2022, il Monza ha perso 24 volte in casa (14V, 16N) e nel periodo solamente l’Hellas Verona (26) ha subito più sconfitte tra le mura amiche nel torneo – 24 sconfitte interne anche per l’Empoli.

In questo campionato il Monza ha perso 21 partite (2V, 9N); tra le squadre che hanno subito più di 21 sconfitte stagionali in Serie A, solo sei sono riuscite a salvarsi, le ultime sono state Sampdoria e Spezia nel 2021/22.

Il Napoli non vince da cinque trasferte di fila in Serie A (4N, 1P) e sotto un singolo allenatore non fa peggio dal 2009 con Roberto Donadoni: 10, di cui sei nel 2008/09 e quattro nel 2009/10.

Il Napoli ha subito ben nove gol da fuori area, il massimo nella Serie A 2024/25; questo dato rappresenta il 36% delle reti concesse in totale dai partenopei (9/25), percentuale record nei maggiori cinque campionati europei in corso.