Haaland ci sarà contro l’Italia il 6 giugno, gli servono cinque-sette settimane per recuperare dall’infortunio

Dovrebbe recuperare per la finale di Fa Cup del 17 maggio se il City riuscisse a superare le semifinali. Sarebbe quindi ristabilito per le qualificazioni del Mondiale

Secondo le ultime notizie sull’infortunio di Haaland, il norvegese potrebbe recuperare per la finale di Fa Cup del 17 maggio se il Manchester City riuscisse a eliminare il Nottingham Forest in semifinale a fine aprile. Potrebbe anche farcela a giocare contro Bournemouth e Fulham nelle ultime due partite di Premier League della stagione.

Haaland dovrebbe recuperare per le qualificazioni del Mondiale

Secondo lo staff medico, l’assenza di Erling Haaland dal Manchester City dovrebbe durare tra le «cinque e le sette settimane». A confermarlo anche l’allenatore Pep Guardiola. L’attaccante 24enne si è infortunato alla caviglia sinistra domenica in uno scontro per 2-1 con un giocatore del Bournemouth nei quarti di finale della Fa Cup. Aveva appena segnato il suo 30° gol stagionale in tutte le competizioni.

«I dottori mi hanno detto che ci vorranno tra le cinque e le sette settimane, quindi spero che sarà pronto per la fine della stagione e per il Mondiale (per club)», ha risposto Guardiola in conferenza stampa martedì. Secondo la stima fornita, Haaland potrebbe quindi essere disponibile per la finale di Fa Cup del 17 maggio. Ciò significa che potrebbe essere già pienamente recuperato per le partite di qualificazione al Mondiale con la sua nazionale.

La Norvegia infatti ospiterà l’Italia il 6 giugno. Secondo le ultime informazioni, quindi, l’attaccante dovrebbe essere regolarmente in campo per quella data.

Per il momento però il City dovrà fare a meno di lui. Guardiola sta già studiando una soluzione:

«Non abbiamo un altro giocatore con le sue abilità o qualità specifiche. Lo sappiamo, ma dobbiamo adattarci. Per molti anni abbiamo giocato in modi diversi in attacco. Dipende dalla qualità dei giocatori. Cercheremo di trovare una soluzione».

