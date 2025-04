Erede di Kvaratskhelia, Manna accelera su Alvaro Montoro dal Velez Sarsfield (La Gazzetta)

Un esterno-trequartista appena maggiorenne che salta l’uomo. Poi anche Igor Paixao e Noa Lang con cui già c’erano delle trattative a gennaio

La Gazzetta dello Sport con Antonio Giordano parla dei piani di mercato del Napoli. L’obiettivo numero uno è trovare il sostituto di Kvaratkshelia, un suo erede o comunque un’alternativa a Neres. Tre i nomi fatti oggi: il ds Manna sarebbe a lovaro su Alvaro Montoro dal Velez, Igor Paixao dal Feyenoord e Noa Lang dal Psg.

I piani di mercato del ds del Napoli Manna

Scrive Giordano sulla Gazzetta:

Il direttore sportivo del Napoli Giovanni Manna si è messo a sondare l’universo calcio per afferrare qualcosa che alimenti fantasiosi dribbling alla normalità: Alvaro Montoro è un «bambino» che proprio oggi diventa maggiorenne, al Velez Sarsfield sta facendo progressi, ha già incantato, è stato proposto da amici che perlustrano il Sud America, e il ds dopo averlo studiato ha accelerato, perché un esternotrequartista che salta l’uomo meglio avercelo che rimpiangerlo.

E poi, senza spingersi così lontano ma tenendo tracce di calcio sudamericano, mica male Igor Paixao (25 anni a giugno), brasiliano del Feyenoord che – per non svelare le proprie simpatie – ieri ha condiviso un messaggio di Neres su Instagram con un caloroso «craque». Quando si dice affinità. Paixao è tra i preferiti di Manna, che è di gusti raffinati e in Olanda s’è accomodato pure altrove, al Psv, dove Noa Lang (26 anni a giugno) sembra ci stia stretto: affinché si sapesse in giro, due mesi fa, l’esterno ha svelato pubblicamente una delle trattative di gennaio («il Napoli mi voleva e io volevo il Napoli, ma il club ha detto no») sfumata nonostante i venticinque milioni di euro che Aurelio De Laurentiis aveva preparato per fronteggiare l’addio di Kvara.

ilnapolista © riproduzione riservata