Manna: «Stiamo già lavorando al futuro come fanno tutti, siamo orgogliosi di quello che stiamo facendo»

A Dazn: «La pressione che abbiamo dobbiamo viverla con gioia, non deve affliggerci. Stiamo lottando per un sogno»

Il direttore sportivo del Napoli Giovanni Manna è intervenuto ai microfoni di Dazn nel pre-partita di Napoli-Empoli, per commentare quella che sarà la gara al Maradona. Le due squadre scenderanno in campo tra meno di mezz’ora.

Manna: «Le stagioni sono cicliche, stiamo lottando per un sogno»

Di seguito quanto dichiarato ai microfoni dell’emittente:

«Le stagioni sono sempre lunghe e complicate, piene di difficoltà. Tutto è ciclico, bisogna saper affrontare e saper uscire dai momenti di sofferenza come siamo stati bravi a fare. Stiamo facendo un bel percorso che ci sta facendo lottare per un sogno: non sovraccarichiamoci di pressioni, restiamo concentrati sul nostro obiettivo quotidiano, sul nostro lavoro»

Sulla pressione mediatica



«Noi dobbiamo solo essere orgogliosi di quello che stiamo facendo. Siamo partiti da lontano, è come fosse un anno zero. Dobbiamo vedere tutto positivamente, anche se è chiaro che ora siamo in una posizione importante. La pressione c’è ma non ci deve affliggere, dobbiamo viverla con gioia, oggi affrontiamo una squadra che lotta per salvarsi e dobbiamo essere pronti a una partita sporca, a volerla vincere.»

Sul futuro

«Siamo molto concentrati sul presente perché ci stiamo giocando lo scudetto. Stiamo lavorando per il futuro e al momento opportuno affronteremo la cosa. Ci stiamo lavorando come lo fanno tutti in questo periodo, ma siamo veramente focalizzati su oggi»

Napoli-Empoli, le formazioni ufficiali:

NAPOLI (4-3-3): Meret; Mazzocchi, Rrahmani, Juan Jesus, Olivera; Gilmour, Lobotka, McTominay; Politano, Lukaku, Neres. All. Conte

EMPOLI(3-4-2-1): Vasquez; Goglichidze, Marianucci, Viti; Gyasi, Grassi, Henderson, Pezzella; Fazzini, Cacace; Esposito. Allenatore: Roberto D’Aversa

Il Napoli di Conte non può che confermare l’undici di partenza atteso. Neres di nuovo titolare nonostante a Bologna non abbia dato il meglio di sé, Lukaku al centro dell’attacco e Politano sulla destra. Gli assenti Anguissa e Di Lorenzo sono rimpiazzati da Gilmour e Mazzocchi, Buongiorno è sostituito da Juan Jesus. Di contro d’Aversa sceglie il 3-4-2-1 classico con Gyasi sulla destra e Pezzella a sinistra, con Fazzini ed Esposito in avanti e con Marianucci in difesa da titolare (prossimo acquisto del Napoli?)

