Di Lorenzo: “Lobotka è il leader dello spogliatoio. Durante l’europeo pensavo che Conte fosse l’allenatore giusto per il Napoli”

A radio Crc: “Il Lecce sarà dura perché ha bisogno di punti, ma noi vogliamo vincere”

Il capitano del Napoli, Giovanni Di Lorenzo, ha rilasciato una lunga intervista a radio Crc

Le parole di Di Lorenzo

“Sei anni a Napoli sono tanti e sono già passati, io qui sto bene con la mia famiglia ed è successo di tutto in sei anni. Due anni fa abbiamo vinto lo scudetto e mai avrei immaginato di essere capitano di un titolo come Maradona. Ogni giorno cerco di meritarmela e di rappresentare al meglio la società e la squadra”.

Il suo ruolo con i nuovi arrivati



“Quando i nuovi giocatori mi chiamano, sono più io a muovermi verso di loro, per metterli a loro agio e farli inserire con un messaggio o una chiamata. Gli consiglio ciò che dissero a me all’arrivo, io penso che la cosa fondamentale sia vivere la città come una persona normale e non sentendosi diversi dagli altri. Io esco spesso in centro, scendo e non vivo male la città, anzi”

“Fa parte del nostro lavoro essere al centro dei tifosi, io sono passato da Empoli a Napoli e all’inizio poteva spaventare la distanza o le pressioni diverse, ma sono cose a cui poi uno ci si abitua”

Come si prepara la partita con il Lecce? “Ci tengo a mandare un abbraccio alla famiglia del fisioterapista del Lecce, è stata una notizia che ci ha toccato. Il Lecce ha bisogno di punti e sarà una partita difficile, loro vogliono salvarsi e questa tragedia ha reso particolare tutto l’ambiente. Noi però vogliamo portare a casa la vittoria”

Il rapporto con il mister Conte? “Il capitano è quello più vicino all’allenatore e fa passare i suoi messaggi alla squadra, fin dal primo giorno ho avuto un rapporto diretto, sincero, leale e onesto con lui. È alla base di un rapporto la sincerità, è un allenatore forte: conoscevo le sue qualità da avversario, l’ha confermato in questi mesi e siamo contenti di averlo con lui”

La forza del Napoli è il gruppo? “Alla base delle grandi vittorie e delle grandi squadre c’è un grande gruppo, se ci sono persone che si vogliono bene è fondamentale. Affronteremo difficoltà come già accaduto, ma dipende dalla reazione e da come si affrontano: se c’è un gruppo sano, è più facile superare i propri limiti”

La catena di destra con Politano ed Anguissa? “Ci conosciamo bene da anni, sappiamo i movimenti da fare e leggiamo come si muove l’altro. Questa è una qualità che ci portiamo dietro da anni, poi è tutta la squadra che sta girando, anche chi gioca meno è fondamentale. Il merito è del mister che ci tiene tutti sulla corda, è un gruppo sano ed i risultati arrivano”

Leader dello spogliatoio? “I più esperti devono esserlo, tutti devono sentirsi leader a modo proprio per rappresentare la squadra, la società, la città ed un popolo. Tutti devono essere leader, più o meno carismatici. Un nome? Lobotka parla poco ma in campo quando la palla pesa la cerca e non si nasconde. Ci sono leader tecnici e leader ognuno a modo suo. Lui si prende responsabilità in campo, poi magari non parla tantisismo ma è il primo a battagliare. Tanti ragazzi devono trascinare gli altri, a partire dai più esperti”

Il match più difficile della stagione? “Togliendo la Coppa Italia direi la prima in casa col Bologna, anche per me è stato emozionante. L’estate è stata particolare per me, tornare a giocare al Maradona e segnare il primo gol è stato bello, come ritornare a com’era prima, all’amore per la città e per i tifosi. Emozionalmente è stata quella”

Cosa ho pensato a Conte allenatore del Napoli? “Leggevo durante l’Europeo, pensavo fosse l’allenatore giusto per noi e dopo dieci mesi lo confermo. Ho avuto un rapporto diretto e onesto col mister, mi ha subito trasmesso fiducia e stima, mi ha detto che aveva bisogno di me per ripartire e riportare il Napoli a competere in alto. Io avevo bisogno di lui così come tutta la squadra, ci ha riportati ad un livello importante in poco tempo ed è stato fenomenale”

