Di Lorenzo: «Il rischio era quello di avere fretta nello sbloccarla, ma la squadra è rimasta sempre concentrata»

Il difensore e capitano del Napoli, Di Lorenzo, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Dazn dopo la vittoria contro il Monza

Le parole di Di Lorenzo

«Aiuta tantissimo avere un giocatore forte come McTominay, forse ha sorpreso per il suo impatto e ce lo godiamo. Siamo contenti per questa vittoria, sapevamo che era una partita difficile e sono tre punti importanti per il nostro percorso. Il rischio era quello di avere fretta nello sbloccarla, ma la squadra è rimasta sempre concentrata. Da qui alla fine saranno tutte partite toste».

Anche McTominay aveva parlato a Dazn:

Avevi detto che avresti segnato prima della gara?

«Sì, è vero (ride). Ora dobbiamo riguardare la gara, dobbiamo migliorare. Merito al Monza perché ha fatto un’ottima gara»

Di nuovo in vetta alla classifica con l’Inter?

«Ora la pressione va all’Inter, ma Conte esige molto da noi perché bisogna migliorare e lavorare ancora per fare sempre di più».

Lo chef Mario Sorrentino ti sta dando la carica?

«È fortissimo, cucina benissimo»

