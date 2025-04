Le parole del presidente del Napoli in seguito all’ufficialità delle date del ritiro a Dimaro Folgarida (Tn) dal 17 al 27 luglio 2025.

Il Napoli ha annunciato ufficialmente le date del ritiro a Dimaro Folgarida (Tn) dal 17 al 27 luglio 2025. Ne ha parlato anche il presidente Aurelio De Laurentiis.

De Laurentiis: «A Dimaro porteremo già molti giocatori per iniziare un percorso sempre più vincente»

Nel comunicato ufficiale della società, le parole del presidente azzurro De Laurentiis:

«Sono felice di continuare questo bellissimo rapporto con il Trentino, dove il Napoli farà il suo quattordicesimo ritiro precampionato quest’anno. La Val di Sole crea l’atmosfera giusta per ritemprarsi dopo le fatiche di un’intera stagione. Quest’estate saremo presenti da subito con moltissimi giocatori per iniziare un percorso sempre più vincente».

La Gazzetta dello Sport, a firma Marco Iaria, dedica una pagina alla gestione virtuosa di Aurelio De Laurentiis presidente del Napoli.

Chi l’ha detto che nel calcio si perdono soldi? Chiedere ad Aurelio De Laurentiis, che non solo non ha perso (soldi) ma ha pure vinto (trofei). Nel ventennio alla guida del Napoli, ADL ha inanellato un risultato d’esercizio aggregato positivo (i profitti complessivi) per 141 milioni.

Ricorda l’acquisto del Napoli, nel lontanissimo 20o4, con un prestito di UniCredit da 32 milioni che nel giro di tre anni è stato interamente rimborsato dallo stesso club. E che

i soldi effettivamente usciti dalle tasche del produttore cinematografico ammontano a poco più di 16 milioni, cioè i versamenti in conto capitale effettuati nei primi due anni in Serie C. Poi basta. (…) Esborso, peraltro, ampiamente superato dai compensi ricevuti dal consiglio d’amministrazione (…): in 20 anni sono stati elargiti complessivamente 43 milioni di emolumenti.

ilnapolista © riproduzione riservata