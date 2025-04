Il portiere dei blancos dopo la sconfitta contro l’Arsenal: «Come squadra dobbiamo attaccare e difendere meglio. Abbiamo fatto tanti cross, ma quest’anno non abbiamo un Joselu».

Thibaut Courtois, dopo la sconfitta in Champions contro l’Arsenal, ha cercato di spiegare in maniera chiara cosa sta accadendo al Real Madrid in questa stagione, mettendo sul tavolo tutti i problemi che la squadra ha.

Courtois: «Il Real deve imparare a giocare da squadra, ora bisogna guardarsi allo specchio e fare autocritica»

Marca ha riportato le sue dichiarazioni e i relativi commenti del quotidiano:

«Non possiamo sempre aspettarci che si palleggi prima di segnare un grande gol. Come squadra dobbiamo attaccare e difendere meglio».

“Ancelotti pensava che Valverde, Tchouaméni e Camavinga potessero sostenere il peso della squadra, ma il Madrid ha trovato difficoltà a generare gioco e creare occasioni da gol. Tutto è stato lasciato a Mbappé, Vinicius o Rodrygo”.

«Sento che siamo una squadra, ma dobbiamo giocare da squadra e non solo con giocate individuali, se raddoppiano Vini o Kylian, un due contro uno esce bene una volta ma non cinque volte. Abbiamo fatto tanti cross, ma quest’anno non abbiamo un Joselu che la spizza di testa verso la porta».

“Il Madrid ha perso il suo Piano B dalla scorsa stagione e lo ha sostituito con un profilo completamente diverso come quello di Endrick, che ancora non ha la fiducia di Carletto e non ha il gioco aereo dell’attaccante spagnolo”.

«Tutti devono guardarsi allo specchio e pensare a cosa avrebbero potuto fare meglio. Tutti devono fare autocritica».

“Rispetto alla scorsa stagione, tutti i giocatori hanno abbassato le loro prestazioni, con alcuni casi allarmanti come quelli di Vinicius o Camavinga. Ci sono giocatori come Bellingham o Valverde che danno tutto in ogni partita, ma non sono stati efficaci come la stagione precedente, probabilmente a causa del continuo cambio di ruolo che hanno subito in questa stagione”.

