Conte: «Certo che gioca Rafa Marin, abbiamo quattro difensori e due sono infortunati»

Antonio Conte, tecnico del Napoli, in conferenza toglie ogni dubbio su chi giocherà in difesa domani contro il Monza. Toccherà a Rafa Marin, anche perché in difesa sono rimasti lui e Rrahmani, gli altri sono tutti infortunati.

«Abbiamo lui, toccherà a lui. Lui è uno dei quattro difensori. Due infortunati, se la matematica non mi inganna, 4 difensori meno due, rimangono Rafa Marin e Rrahmani».

Rafa Marin: «Per me la cosa più importante non è dove giocare, ma giocare»

Rafa Marin pronto a dare il su contributo al Napoli: «Sono pronto per il Monza». l difensore ex Real Madrid ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni di Radio CrC, nella quale si è detto pronto ad aiutare la squadra per questo rush finale in campionato.

«È stato molto importante vincere davanti ai nostri tifosi. Siamo stati bravi da un punto di vista offensiva, visto che nelle gare precedenti avevamo avuto qualche difficoltà di troppo in avanti. Momento personale? Sono cresciuto, così come siamo cresciuti tutti, parlo della squadra ovviamente. Per quanto mi riguarda sono pronto a dare il mio contributo come ho fatto lunedì sera».

Il centrale classe ’02 ha poi aggiunto: «Ho lavorato tanto in questi mesi, questa è un’esperienza del tutto nuova per me. Ho dovuto imparare tanto in questa realtà tutta nuova. A livello tattico lavoriamo tantissimo, come quello che facciamo sia sulla pressione alta sia sul blocco basso. Ovviamente il lavoro che facciamo in allenamento dipende dalle caratteristiche degli avversari. Sappiamo cosa fare sia con il gioco senza palla che senza».

