Condò: «Mi chiedo se le parole di Conte non siano dannose per la lotta scudetto, il Napoli ha giocato male»

A Sky Sport. Di Marzio: «Per me non è un modo per rimettersi sul mercato, vuole rimanere». Baldaccini: «La sensazione è che voglia andar via»

A Sky Sport ovviamente si commentano le parole di Antonio Conte nel post Monza-Napoli:

Di Marzio: «Secondo me non è un modo per rimettersi sul mercato. Conte non ha nessuna voglia di andare via da Napoli però vuole garanzie per costruire squadra più forte. L’anno prossimo bisognerà lottare per lo scudetto, ci sarà la Champions. Il mercato di gennaio lo ha lasciato sorpreso in maniera negativa. Va anche detto che d’estate la società ha fatto un mercato straordinario acquistando Lukaku, Buongiorno e McTominay, più le conferme di Di Lorenzo e Kvaratskhelia nonostante avessero offerte importanti. La società lo ha accontentato. Gennaio è stato un mercato negativo. Però penso che sedendosi davanti a una pizza, se hanno voglia di costruire Napoli già forte, Conte, De Laurentiis e Manna riusciranno a trovare una sintonia. Poi c’è la questione Castel Volturno cui Conte ha attribuito la responsabilità degli infortuni. I campi, la mancanza del centro sportivo influisce da anni».

Condò: «Conte appartiene a quel gruppo di allenatori che comunicano con un fine. Ha sempre ben preciso in testa dove vuole arrivare. Mi chiedo se non sia dannosa questa strategia nel momento in cui stai lottando per lo scudetto. Mi chiedo se non sia controproducente questo parlare tanto. Anche perché il Napoli oggi ha giocato veramente male».

Veronica Baldaccini: «Ieri la sua uscita poteva essere allusiva. Oggi no. A livello di impressioni mi sembra un modo per congedarsi, non per mettersi sul mercato. Non è detto che voglia restare. Questa è la sensazione che mi resta».

Condò: «Spalletti ha vinto uno scudetto senza che filtrasse e poi è andato via».

Di Marzio: «Un po’ era filtrato, qui è diverso, non è sicuro che Conte andrà via».

Condò: «De Laurentiis oggi è stato bravissimo, ha detto i conti si faranno alla fine. Le valutazioni in itinere possono creare disagio».

Quagliarella: «Vorrà capire il perché di questo sfogo. Non so, è successo qualcosa in settimana?»

Di Marzio: «Conte conosce la situazione, non può pretendere un giocatore da 12 milioni netti all’anno, conosce i paletti. È rimasto scottato a gennaio, però va detto che il Napoli ci ha provato a sostituire Kvaratskhelia ma poi per tanti motivi non ha portato giocatori a casa».

