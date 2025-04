Conceiçao: «Non schiero i giocatori per toglierli all’intervallo. Non siamo pronti per giocare con due punte»

In conferenza: «Non sempre si può rimontare e vincere le partite. Razzismo? Siamo tutti con Maignan, lui deve concentrarsi sulla partita»

Sergio Conceiçao, allenatore del Milan, in conferenza stampa ha anticipato alcuni temi alla vigilia di Udinese-Milan, sfida valida per la 32esima giornata di Serie A. Le sue parole riproposte da Tmw.

Conceiçao: «Non sempre poi si può rimontare e vincere le partite»

Spesso in svantaggio, poi le rimonte… Cosa si deve fare?

«Bisogna avere l’atteggiamento nei secondi tempi dall’inizio, perché le partite si vincono dal primo minuto fino all’ultimo. È importante essere concentrati sin dal primo minuto, ne abbiamo parlato tanto tra di noi perché non è una novità in questa stagione. Abbiamo reagito spesso molto bene, ma non sempre poi si può rimontare e vincere le partite. Abbiamo fatto una buona settimana, sono contento degli allenamenti, ho avuto buone risposte e buone sensazioni. Speriamo che domani la partita sia uno specchio di questa settimana di lavoro».

Cosa guarda della classifica?

«Dobbiamo guardare ogni giorno per migliorarci e, molto sinceramente, la partita di domani, focalizzarci su quello, senza pensare troppo in avanti. Ci sono tre punti a Udine da conquistare».

Come mai cambia spesso all’intervallo?

«Sembra una contraddizione, ma io non schiero i giocatori per toglierli all’intervallo. Penso a come vanno le partite cercando poi di gestire o di cambiare per aiutare i ragazzi. In base alle sensazioni che ho in settimana, scelgo il piano di gioco, che poi magari cambia, soprattutto se andiamo in svantaggio».

Altri problemi di razzismo nei confronti di Maignan a Udine (l’anno scorso lascio il campo dopo cori razzisti a Udine, ndr):

«Siamo tutti con Maignan. Mike deve concentrarsi sulla partita, i tifosi supportano la loro squadra: non siamo preoccupati e Mike non lo è. Dopo, se ci saranno cose del genere, ci saranno le autorità competenti per risolverle».

Dove si troverebbe il Milan se fosse arrivato a luglio?

«Non sono un mago. Devo pensare a oggi e a domani, non lo so».

Nuovo modulo?

«Sono successe tante cose: Loftus-Cheek che va in ospedale, Thiaw col mal di stomaco, Walker che si fa male a casa. Sono cose che non possiamo controllare. Su quello che possiamo controllare, stiamo pensando anche a dinamiche diverse per la squadra».

Jovic in forma…

«Il 4-4-2 è uno dei moduli che mi piace di più, ci ho giocato tanti anni. Ma non siamo ancora equilibrati e solidi per giocare con due punte, più Leao che attacca molto, Theo che attacca molto, terzini di spinta. Puoi essere offensivo anche con una sola punta».

La precisazione di Conceiçao su Walker.

«Si è fatto male in allenamento».

Gimenez assente?

«Non ci sarà».

Florenzi è pronto?

«Va gestito col bilancino. Ha uno spirito fantastico, ci aiuta tantissimo, ma non si allena tutti i giorni. Ha una grandissima mentalità, è di gruppo, per noi è molto importante. Spero che poi trovi la condizione».

Credi di aver trovato la chiave per riattivare la squadra?

«Palladino ha detto che è stata una bellissima partita, ma a me non piacciono le gare in cui si possono segnare 5-6 gol e prenderne altrettanti. Mi piace la compattezza e la solidità; è un po’ andare ad attaccare per disperazione per il primo tempo brutto che abbiamo fatto. Stiamo lavorando sulla consistenza che dobbiamo avere per tutti i 90 minuti».

