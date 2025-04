Caqueret: «Il Como mi ha promesso di giocare in Europa nei prossimi anni, Fabregas è molto vicino a noi»

A L’Equipe: «All’inizio ero un po’ scettico se accettare, poi ho trovato un ambiente incredibile. Il gioco di Fabregas è un mix tra Spagna e Italia; ci dice cosa vuole da noi e ci ascolta».

Maxence Caqueret è arrivato a gennaio al Como dal Lione ed è diventato subito centrale nel progetto dell’allenatore Cesc Fabregas. Ha rilasciato un’intervista a L’Equipe in merito.

Caqueret: «Il Como mi ha promesso di giocare in Europa nei prossimi anni»

Dopo dodici anni a Lione, sei entrato a far parte del Como, un club ancora sconosciuto in Francia. Come va?

«Ho scoperto un club sorprendente. Non mi aspettavo che si evolvesse così rapidamente. Quando mi è stato detto di Como, conoscevo il club, ma non il progetto. Stanno facendo tutto molto rapidamente. Abbiamo appena cambiato i campi di allenamento, abbiamo una nuova palestra, degna delle più grandi istituzioni, un nuovo angolo di balneoterapia, una piscina che non c’era l’anno scorso… Tutto per far sentire bene i giocatori».

Questa è la tua prima esperienza all’estero. È stato difficile lasciare la tua città?

«Professionalmente, non avevo mai messo piede fuori Lione. Devo ammettere che il cambiamento mi ha fatto sentire un po’ strano in un primo momento. A Lione, avevo tutti intorno a me, conosco la città a memoria. È stato un po’ uno shock, specialmente le prime due o tre settimane, quando dormi ancora in hotel. Ero solo, mia moglie era rimasta a Lione. Dopo, onestamente, ho trovato la vita a Como incredibile. La gente è molto allegra e l’ambiente è rilassante. Sembra che in estate arrivino qui le star. Sono anche a quattro ore da Lione in auto, quindi va bene».

Qual è stata la tua reazione quando ti è stato detto per la prima volta del Como?

«Ero un po’ scettico. Conoscevo l’allenatore ma senza ulteriori dettagli. Poi mi ha parlato al telefono e il progetto mi ha attirato subito».

Cosa ti hanno promesso?

«Di giocare competizioni europee nei prossimi anni. Dall’esterno, potremmo pensare che questo sia un progetto folle, ma quando guardiamo alla nostra squadra e alle nostre prestazioni, non è così irrealistico. Inoltre, abbiamo un allenatore che è molto importante, con uno stile di gioco e un modo di lavorare al top. Credo in questo progetto. Basta guardare le nostre partite, anche contro le più grandi, siamo sempre riusciti a metterle in difficoltà, a dominare. Mancano ancora dettagli che dovremo risolvere il prossimo anno».

Cosa ti ha detto Fabregas alla prima telefonata?

«Che mi conosceva a memoria. Prima perché ha giocato contro di me quando era a Monaco, poi perché ha guardato molte mie partite. Mi ha detto che ero lo stile di giocatore che gli piaceva e che voleva davvero che fossi una forza trainante del progetto. Mi gratifica, perché non me l’ha detto uno qualunque… Mi è sempre piaciuto questo tipo di giocatori come lui, i centrocampisti spagnoli: Xavi, Iniesta… Ci troviamo nel modo di pensare il calcio. Poi l’allenatore mi ha detto che voleva una squadra che fa possesso palla, che spinge molto… sono caratteristiche che mi piacciono. È stato bello sentire i complimenti di Fabregas».

Raccontaci un po’ il suo modo di lavorare…

«È un mix tra il gioco spagnolo, con possesso palla fin dalla difesa, e il gioco italiano. L’allenatore si adatta perché sa che è un campionato tattico. Questo è molto importante nel calcio di oggi perché tutti gli avversari fanno video e ti conoscono molto velocemente. Poi, Fabregas è molto vicino a noi giocatori. Il fatto che si sia recentemente ritirato consente questa vicinanza. È davvero interessante perché dà molti consigli ma sempre in modo molto esplicito. Ti spiega facilmente cosa vuole e cosa si aspetta. E anche lui ci ascolta, possiamo fargli domande, non essere d’accordo e confrontarci. È riuscito a creare un gruppo vivo».

ilnapolista © riproduzione riservata