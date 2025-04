Caprile, il suo agente: «Il Cagliari ha deciso di riscattarlo, verserà 8 milioni al Napoli. Il Milan? Mi viene da sorridere»

Il procuratore Battistini a Tmw: «ha convinto tutti in questi mesi in Sardegna». Voci di mercato lo accostano al Milan e al Torino

Elia Caprile a Cagliari ha trovato la sua dimensione ideale e dopo essersi riconciliato con Davide Nicola – suo allenatore anche nella passata stagione a Empoli – l’estremo difensore sta trovando nell’isola sarda la continuità che tanto chiedeva e che a Napoli non poteva trovare visto che era giustamente chiuso da Meret. A Cagliari ha collezionato 13 presenze e per 3 volte ha chiuso la partita senza subire gol.

Il Cagliari riscatterà Caprile

L’ex portiere di Empoli e Bari aveva lasciato Napoli a gennaio: lui al Cagliari e Scuffet a fare il secondo di Meret.

Caprile è arrivato a Cagliari con la formula del prestito che può diventare con obbligo di riscatto con la salvezza del club. Come riporta TMW, il Cagliari non vuole aspettare l’aritmetica per riconfermare Caprile ed è pronto a versare nelle casse del Napoli la cifra pattuita:

“Il Cagliari ha intenzione di riscattare Elia Caprile dal Napoli. Gli isolani verseranno circa 8 milioni nelle casse azzurre, dopo avere convinto tutti in questi pochi mesi in rossoblù”.

Il cartellino di Caprile è destinato ad andare al Cagliari, ma il portiere ha richieste di mercato

Sul futuro di Caprile, TMW prosegue evidenziando la possibilità di uno scenario che vedrebbe il ragazzo al centro dei pensieri di diverse squadre in Serie A, come Torino e Milan:

“blasonati, come il Torino – in caso di addio di Vanja Milinkovic Savic – ma anche dei rumors su un Milan che dovrebbe decidere cosa fare con Mike Maignan”.

Nei giorni precedenti l’agente del giocatore (Battistini) ha fatto chiarezza sul futuro del giocatore mettendo momentaneamente da parte le voci sul mercato:

«Mi vien da ridere perché tutti hanno notizie, magari gliele raccontano i baristi. Io starei sull’attualità e sulle cose concrete, Caprile è concentrato su ciò che sta facendo a Cagliari. Per ciò che gli riguarda il suo obiettivo è salvarsi col Cagliari. Poi spera sempre che i suoi ex compagni del Napoli facciano il miracolo. Le notizie sul Milan mi fanno sorridere, deve finire la stagione e salvarsi».

