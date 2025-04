Caprile: «Cagliari? Ne ho parlato subito con Conte, volevo essere protagonista. Il ruolo di secondo non fa per me»

Al Corriere dello Sport: «Mio padre è napoletano, sono molto legato alla città. Volevo mettermi in gioco. Le cose, però, non sono andate come avrei voluto»

Caprile, arrivato a gennaio in prestito dal Napoli con diritto di riscatto fissato a 8 milioni, è diventato subito l’idolo dei tifosi rossoblù. Il Corriere dello Sport lo ha intervistato.

Caprile: «A Napoli volevo mettermi in gioco»

«Sono nato portiere. Era il 2006 e negli occhi avevo le immagini del Mondiale vinto dall’Italia in Germania. Ammiravo Buffon, il più grande di tutti i tempi. Sono diventato portiere nel tentativo di emularlo».

Dopo il campetto dietro casa il Chievo, il Leeds, la Pro Patria e il Bari. Quindi al Napoli, che deteneva il cartellino.

«Mio padre è napoletano, sono molto legato alla città. Volevo mettermi in gioco. Le cose, però, non sono andate come avrei voluto».

A gennaio si è fatto avanti il Cagliari. Con quale stato d’animo hai accolto la proposta?

«Con entusiasmo. Ho deciso di accettare la sfida e ne ho parlato subito con Conte. Volevo essere protagonista, il ruolo di secondo non fa per me».

Il ruolo del portiere prevede una certa personalità.

«E’ vero, si sta a lungo soli, in porta. Ma mi piace essere protagonista, avere la possibilità di incidere. Certo, se fai un errore quasi sempre è fatale. Ma fa parte del gioco e mi sta bene così».

E nella Nazionale ci credi?

«Come non potrei? E’ il sogno di qualsiasi calciatore. Direi che la concorrenza è notevole, nel giro azzurro ci sono super portieri ma il modo per arrivarci è fare bene con il Cagliari, Quindi penso al presente».

Elia Caprile è stato il secondo portiere del Napoli fino al mercato di gennaio, quando è passato al Cagliari per avere più minutaggio. La società sarda ha imbastito con gli azzurri una trattativa per un prestito con diritto di riscatto e ora sembra che i rossoblù, soddisfatti delle prestazioni del portiere ex Bari, vogliano trattenerlo.

Secondo quanto riportato da Nicolò Schira su X:

Il Cagliari ha comunicato al Napoli la loro disponibilità a trattenere Elia Caprile. Il Cagliari è pronto a far scattare il diritto di riscatto (8 milioni) a giugno. I rossoblù hanno già concordato con il portiere un contratto fino al 2029 (1,2 milioni all’anno).

