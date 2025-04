Caprile, il Cagliari vuole trattenerlo pagando 8 milioni al Napoli (Schira)

Elia Caprile è stato il secondo portiere del Napoli fino al mercato di gennaio, quando è passato al Cagliari per avere più minutaggio. La società sarda ha imbastito con gli azzurri una trattativa per un prestito con diritto di riscatto e ora sembra che i rossoblù, soddisfatti delle prestazioni del portiere ex Bari, vogliano trattenerlo.

Secondo quanto riportato da Nicolò Schira su X:

Il Cagliari ha comunicato al Napoli la loro disponibilità a trattenere Elia Caprile. Il Cagliari è pronto a far scattare il diritto di riscatto (8 milioni) a giugno. I rossoblù hanno già concordato con il portiere un contratto fino al 2029 (1,2 milioni all’anno).

🚨 Excl. – #Cagliari have communicated to #Napoli their willing to keep Elia #Caprile. Cagliari are ready to trigger the option to buy (€8M) in June. Rossoblù have already agreed personal terms with the goalkeeper for a contract until 2029 (€1,2M/year). #transfers

— Nicolò Schira (@NicoSchira) April 9, 2025