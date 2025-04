L’incontro con Florentino Perez è previsto la prossima settimana: l’addio dovrebbe essere consensuale e cordiale.

Ancelotti e il Real Madrid: appuntamento per un addio anticipato, così non perde il Brasile (Gazzetta)

La Gazzetta dello Sport, con Filippo Maria Ricci, fa il punto sull’addio tra Ancelotti e Real Madrid. Addio consensuale e probabilmente anticipato, tutto dipenderà da un incontro tra il tecnico e Florentino Perez previsto per la prossima settimana.

Scrive la Gazzetta:

Carlo rischia di perdere il treno brasiliano. Al momento per il posto di ct del Brasile ci sono due candidati forti, entrambi portoghesi: Jorge Jesus, in rotta con l’Al Hilal arabo, e Abel Ferreira, attualmente al Palmeiras. Ancelotti non vuole forzare la mano a Florentino ma non può perdere tempo perché la Seleçao ai primi di giugno ha due partite fondamentali con Ecuador e Paraguay. Il Brasile non rischia di perdere il Mondiale però ha già perso la faccia, a più riprese. E la Liga finisce il 25 maggio.

Se davvero vuole andare a Rio, Carlo deve sedersi al più presto a un tavolo con Florentino Perez e trovare il modo di apparecchiare un saluto in maniera cordiale e benefica per tutti. L’incontro potrà avvenire la prossima settimana e non sembra così difficile visti gli ottimi rapporti e la comune volontà di separarsi. Si tratta di un addio consensuale che non dovrebbe essere ostacolato dall’orgoglio personale o da questioni di calendario. Perché è vero che il Madrid deve giocare il Mondiale per Club in America tra metà giugno e metà luglio, ma se Carlo dovesse andar via e Xabi Alonso non dovesse essere ancora disponibile potrebbe farlo guidato da Alvaro Arbeloa, allenatore del Juvenil A e protetto del figlio di Florentino, o il sempreverde Santi Solari, alla Casa Blanca in qualità di ministro dell’Interno. L’importante è trovare il modo più conveniente di dirsi addio.

Ancelotti dovrebbe lasciare il Real già il prossimo 26 aprile (Sky Uk)

Dopo l’eliminazione contro l’Arsenal, il tema è il futuro di Carlo Ancelotti al Real Madrid. Dall’Inghilterra Sky Uk lancia la notizia dell’addio del tecnico emiliano già a fine aprile.

Questo quanto riportato da Sky Sports news:

«Ancelotti dovrebbe lasciare il Real Madrid dopo la finale di Copa del Rey, quindi il 26 aprile. Ancelotti lascerebbe il Real in piena lotta per la Liga con 7 partite ancora da giocare, dopo la sconfitta con un punteggio totale di 5-1 contro gli avversari dell’Arsenal ai Quarti di Champions. Intanto il Brasile vuole assumerlo come nuovo commissario tecnico prima della fine della Liga. È una notizia clamorosa non solo per il calcio spagnolo ma per il calcio mondiale, perché Ancelotti è stato una costante di questi ultimi anni di dominio del Real in Europa»

L’allenatore aveva così parlato ieri, dopo la sconfitta:

«Forse il club decide di sostituirmi e magari potrebbe succedere quest’anno, o l’anno prossimo, quando scadrà il mio contratto. Ma quando avrò finito qui, sarò grato a questo club. Potrebbe essere domani, tra 10 giorni, tra un mese o tra un anno, ma se il mio contratto scade o non scade, non mi interessa davvero. Abbiamo gestito il lato positivo molte volte e abbiamo vinto titoli, ma dobbiamo gestire anche il lato negativo. Dobbiamo accettarlo perché nelle due partite l’Arsenal è stato migliore di noi.»

Ancelotti è tornato al Real nell’estate del 2021 e nel suo secondo mandato alla guida della squadra ha vinto 11 trofei, tra cui due titoli della Liga, due Champions League e la Coppa del mondo per club.

