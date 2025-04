A Barcellona elogiano Marotta: “Questa Inter è un capolavoro di gestione sportiva”

Il quotidiano catalano Sport: “Dovrebbe essere un modello per altri club in termini di strategia sportiva. Ha saputo navigare in un mercato sempre più inflazionato e spietato”

Sport elogia l’Inter di Marotta. Il quotidiano di fede blaugrana elogia soprattutto il lavoro di Marotta che ha saputo investire in un mercato sempre più inflazionato senza sprecare denaro.

L’Inter guidata da Marotta è un capolavoro di gestione sportiva

Su Sport si legge:

Fino al 2018, i nerazzurri hanno incatenato otto stagioni lontano dall’élite, finendo almeno a 20 punti dalla Juventus in Serie A. L’arrivo di Giuseppe Marotta ha cambiato tutto. Nel suo primo anno, il direttore sportivo italiano ha optato per un allenatore con carattere come Antonio Conte. Nella stagione 2019-20, sono quasi riusciti a battere la Juve, rimanendo a un solo punto dallo Scudetto. I segnali di ripresa cominciavano ad emergere.

L’Inter ha toccato il cielo nella stagione 2020-21. Ha vinto la Serie A con un vantaggio di 13 punti e ha firmato l’inizio di un nuovo ciclo. La chiave? Una ricostruzione chirurgica della squadra guidata da Giuseppe Marotta: ingaggi a basso costo, profili impegnati e un impegno per giocatori capaci di esibirsi fin dal primo giorno. Minimo investimento, massimo impatto. Questa filosofia si è scontrata con la visione di Antonio Conte, che voleva acquisti più costosi e immediati. Fu allora che Simone Inzaghi prese le redini della squadra, nell’estate del 2021. Quasi quattro anni dopo, non sembra esagerato dire che l’Inter dovrebbe essere un modello per altri club in termini di strategia sportiva. Dopo la sconfitta nella finale di Champions League del 2023 contro il Manchester City, i nerazzurri sono determinati a sferrare il colpo definitivo in questa edizione.

Questa Inter è un capolavoro di gestione sportiva, dove ogni decisione viene analizzata a fondo per massimizzare le prestazioni senza sprecare denaro. Con una mentalità fredda e calcolatrice, ha saputo navigare in un mercato sempre più inflazionato e spietato

