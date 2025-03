Zola: «Scudetto? Inter favorita, ma il Napoli ha un grande centrocampo: McTominay è da circoletto rosso»

Alla Gazzetta: «Conte riesce sempre a trarre il massimo dalle sue squadre. Lo scudetto si deciderà alla fine, anche la Juve sta tornando nel giro».

L’ex calciatore Gianfranco Zola, intervistato dalla Gazzetta dello Sport, analizza le squadre di Serie A in lotta per lo scudetto; due fra tutte, Napoli e Inter.

Zola: «L’Inter resta la favorita per lo scudetto, ma il Napoli ha un grande centrocampo»

Come vede la corsa allo scudetto?

«Sarà molto competitiva: c’è l’Inter che va sempre forte, il Napoli, la Juventus che mi sembra stia tornando nel giro, l’Atalanta. E poi squadre come Lazio, Fiorentina e Roma che lo rendono un campionato di livello, molto aperto. Si deciderà soltanto alla fine».

La sua favorita?

«Resta l’Inter. E’ una squadra forte in ogni reparto, con giocatori importanti. Triplete? In teoria le possibilità ci sono, ma la competizione sarà molto dura sia in Italia, che in Europa».

Cosa si aspetta da Napoli-Fiorentina?

«Una bella partita, innanzitutto. Sono due belle squadre. Il Napoli arriva da un buon risultato contro l’Inter, dove ha giocato anche abbastanza bene. La Fiorentina sta facendo un campionato di spessore e qualità: Palladino si sta confermando un ottimo tecnico».

Conte è tornato in Serie A da protagonista assoluto…

«Non avevo nessun dubbio, è un allenatore che riesce sempre a trarre il massimo dalle sue squadre. Se poi ha una squadra di qualità come il Napoli, i risultati sono questi. Ha un gruppo con grandissimo centrocampo, grandissimo spirito di squadra in cui si aiutano tutti e tutti soffrono quando c’è da soffrire. E’ l’atteggiamento con cui si arriva lontano».

Un giocatore del Napoli che le piace?

«McTominay. E’ uno di quelli da circoletto rosso, come diceva Rino Tommasi».

Il Milan va considerato la delusione del campionato?

«Sicuramente tutti si aspettavano di più. Soprattutto con i nuovi innesti di qualità del mercato di gennaio. Sono sorpreso di vederli così. La squadra non ha raggiunto l’equilibrio che altre hanno; come il Napoli per esempio, si vede che la squadra di Conte è solida, come del resto l’Inter».

ilnapolista © riproduzione riservata