Yamal si abbassa (un po’) i pantaloncini per rispondere a tono alle accuse di Van der Vaart

Dopo il gol realizzato in Spagna-Olanda di Nations League, non si è trattenuto e ha reagito sul campo e sui social

Nel calcio, si sa, le critiche fanno parte del gioco e andrebbero sempre accettate. Ma sempre più spesso, nell’era social, capita che i giocatori rispondano per le rime, togliendosi anche qualche sassolino dalla scarpa. È il caso di quanto successo nelle ultime ore, con protagonista la stella spagnola Lamine Yamal.

L’attaccante del Barcellona dopo il gol realizzato in Spagna-Olanda di Nations League (poi finita 5-4 ai rigori per gli iberici) non ce l’ha fatta a trattenersi e ne ha approfittato per mandare un chiaro messaggio a un suo detrattore: l’ex centrocampista olandese Rafael Van der Vaart, che nei giorni precedenti lo aveva duramente criticando dicendo: «Sembrava che Yamal non fosse a suo agio nell’affrontare Hato. Queste sono le cose che noto: vedo cose che iniziano a darmi un po’ fastidio. Pantaloni un po’ più bassi, poco impegno, gesti un po’ superficiali… È allora che penso: se sei così giovane, dovresti essere felice per ogni minuto che giochi per la Spagna. Non importa quanto sei bravo: a quell’età, devi dimostrarlo ogni minuto e in ogni partita. Hato se l’è messo semplicemente in tasca».

La risposta di Yamal, che infierisce su Instagram

Tornando all’esultanza di Yamal, il giovane blaugrana si è abbassato leggermente i pantaloni proprio per ‘scimmiottare’ le considerazioni di Van der Vaart. Ma non è finita qui, perché il buon Lamine ha anche rincarato la dose su Instagram, dove ha pubblicato gli scatti della serata aggiungendo il seguente commento: «Pantaloni abbassati, un gol, un rigore sbagliato E IN SEMIFINALE HEHEHEHE FORZA SPAGNA!».

Il post è stato commentato anche da altri giocatori della Spagna, tra cui Ferran Torres. L’attaccante del Manchester City ha ironicamente scritto: «Per favore, abbassateli un po’ di più».

