TransferRoom organizza gli speed date dei club: “15 minuti per fare affari con l’aiuto di un traduttore” (Times)

Della piattaforma fanno parte 298 club di 47 paesi. Lo Sporting Lisbona ha preso Gyokeres a uno dei loro summit dove anche gli allenatori possono trovare lavoro

Il Times parla del TransferRoom Summit di Berlino, una sorta di speed date per i club. Un enorme stanzone dove al posto dei single in cerca di un partner ci sono “professionisti del calcio” che hanno appena “15 minuti per parlare di trasferimenti, con l’aiuto di un traduttore, e c’è poco tempo per le formalità“.

Il quotidiano ne spiega bene il funzionamento. “Ogni iscritto può organizzare fino a 23 round di incontri in soli due giorni. Suona la campanella. Il tempo è scaduto. Si scambiano i numeri e le tabelle prima del prossimo incontro di trasferimento. Sarà l’inizio di un affare? Il tempo riparte“.

E così in loop. Al TransferRoom Summit di Berlino ci sono “298 club di 47 paesi e 73 campionati si sono riuniti per parlare di trasferimenti. Tra i presenti ci sono 69 dei 92 club inglesi, tra cui tutti i grandi nomi: Manchester United, Manchester City, Chelsea, Tottenham, Liverpool, Arsenal, Bournemouth, Brighton & Hove Albion“.

La cosa più importante di TransferRoom «è il networking. Tutto può iniziare con il primo contatto»

TransferRoom è soprattutto una piattaforma che fornisce ai club informazioni e dati personalizzati, incluso il suo modello di valutazione denominato “expected tV” (expected transfer value). La piattaforma sostiene di essere il 28 percento più accurato rispetto ai valori sul noto sito web Transfermarkt”.

Il summit ha “lo scopo di incontrare altre squadre, agenti “fidati” e decisori chiave, sia informalmente che attraverso una serie di incontri accattivanti e individuali“. Il Times ha visto in prima persona lo svolgimento di un “appuntamento”.

“Si incontrano su 160 tavoli, disposti in un vasto piano conferenze presso l’Estrel Hotel. Ogni iscritto può organizzare fino a 23 round di incontri. Nel corso del summit di due giorni, ci sono più di 3.500 conversazioni“.

«La prima volta è stata un po’ travolgente, ma è bello essere qui per entrare in contatto con altri club», afferma Marco Verheuge, responsabile del reclutamento della squadra belga del Gent. «Quella è la cosa più importante, il networking. Non firmerai un accordo in una riunione di questo tipo, ma tutto può iniziare qui con il primo contatto. È il più grande valore aggiunto».

“Oggi il numero totale di club che utilizzano la sua piattaforma online ha superato gli 800, insieme a più di 550 agenzie. Afferma che più di 7.500 accordi sono stati collegati alla sua piattaforma o a eventi di persona in qualche modo dalla sua nascita nel 2018. La scoperta di Gyokeres da parte dello Sporting Lisbona al Coventry City è diventata uno dei più grandi successi della piattaforma“.

E il Times racconta anche come è successo. “Lo Sporting Lisbona ha contattato il Coventry City sulla piattaforma per esprimere il proprio interesse per Viktor Gyokeres e, dopo uno scambio di dettagli, ha poi firmato per 20 milioni di sterline nel 2023″.

Il summit apre nuovi mercati e funziona anche per gli allenatori

“I principali club della Premier League sono partecipanti abituali. Un club tra i primi sei ha affermato che nonostante la loro vasta rete di scouting, il summit può comunque aprire nuovi mercati, mentre è l’ideale per trovare percorsi di prestito adatti per i giovani giocatori“.

Ovviamente ci sono anche club della Bundesliga. Uno di loro “ha tenuto incontri con Roma e Brighton, e un altro ha notato che spesso sono sorpresi da ciò che esce dagli incontri“.

Funziona anche con gli allenatori. “TransferRoom ha recentemente introdotto un nuovo modello con oltre 5.000 profili di allenatori, con l’obiettivo di abbinare club e allenatori. Il Samsunspor, terzo nella Super Lig turca, ha nominato il suo allenatore, Thomas Reis, dopo aver consultato il software”.

