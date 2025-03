Tra Napoli e Juventus la differenza è il carattere. Hanno gli stessi gol fatti e subiti (Tuttosport)

La fiducia cresce con certezze e sicurezze tattiche, Conte è abituato ad essere un mental coach; a differenza di Motta, che ha stravolto, troppo, la Juve.

Come si spiega che Napoli e Juventus abbiano quasi lo stesso numero di gol, subito ugual numero di reti in campionato, ma i bianconeri sono a -7 dagli azzurri? Questione di carattere, scrive Tuttosport.

La differenza tra Napoli e Juventus sta nella personalità

Il quotidiano nell’edizione odierna riporta:

Napoli e Juventus, due squadre che nella narrazione del rispettivo rendimento sono ovviamente agli antipodi o quasi. Da una parte gli azzurri lanciati in un campionato da protagonisti con lo scudetto a portata di mano, dall’altra i bianconeri che arrancano a galleggiare intorno alla quarta posizione nel tentativo di evitare il bagno di sangue economico che comporterebbe la mancata qualificazione alla prossima Champions. Dunque, la cavalcata di Antonio Conte e la corsa a sghimbescio di Thiago Motta. Sapete che differenza si è evidenziata in queste 26 giornate di campionato a livello di gol? Nessuna. Napoli e Juventus, prima di questo turno, vantano le migliori difese del torneo, avendo incassato 21 reti, e hanno segnato di fatto le stesse (43 i bianconeri, 42 gli azzurri). Chi l’avrebbe detto e soprattutto, come si giustificano i sette punti in meno del club torinese?

La spiegazione è che i partenopei hanno saputo portare a casa la vittoria quando la partita richiedeva uno sforzo supplementare, di carattere, senza il quale sarebbero diventate dei pareggi. Questione di personalità e convinzione nei propri mezzi che solo un allenatore abituato ad essere anche un mental coach sa trasmettere. La fiducia cresce con certezze e sicurezze tattiche, che nel tempo diventano riferimenti importanti anche per i giovani. In questo senso, Thiago Motta cambiando tanto e troppo, ha contribuito a erodere le poche certezze dei tanti giovani che iniziavano a sentire il peso della maglia. Che questa Juve manchi di personalità lo confermano le tre partite su quattro da dentro o fuori finite in sconfitta: Milan in Supercoppa, Psv in Champions, Empoli in Coppa Italia.

ilnapolista © riproduzione riservata