Non ha voluto correggere i suoi metodi. Come se non percepisse il pericolo della situazione nella quale la squadra era precipitata.

Thiago Motta, surreali gli ultimi allenamenti: continuava a parlare come se tutto stesse andando bene (Repubblica)

La Repubblica – quotidiano di John Elkann – descrive così gli ultimi giorni di Thiago Motta alla Juventus. L’allenatore è stato licenziato ieri. La Juventus è stata eliminata dalla Champions (dal modesto Psg) agli spareggi prima degli ottavi di finale; in Coppa Italia dall’Empoli e in campionato è quinta e quindi al momento fuori dalla prossima Champions League.

La Juventus ha licenziato Thiago Motta e assunto Igor Tudor, provando a rimediare a un errore che non immaginava potesse raggiungere dimensioni così ragguardevoli. L’allenatore uscente, arrivato tra le fanfare, ha deluso su ogni fronte, inclusa la gestione dello stato di crisi, di cui è sembrato che non avesse contezza, come se non percepisse il pericolo della situazione nella quale la squadra era precipitata. Gli ultimi allenamenti con la rosa a metà sono stati descritti da alcuni giocatori come surreali, con lui impassibile e silenzioso a bordo campo senza una sola parola diversa da quelle che diceva quando invece le cose andavano bene, senza mostrare l’intenzione di correggere qualcosa nei metodi che lo hanno portato fuori da tre coppe, e infine dalla zona Champions, al ritmo irreversibile del tracollo: nella sua estrema fede nella coerenza, Thiago ha accettato di essere cambiato, pur di non cambiare.

Ora è ufficiale, la Juventus si è liberata di Thiago Motta. Tudor in panchina

Il comunicato ufficiale dei bianconeri recita:

Juventus Fc comunica di aver sollevato Thiago Motta dall’incarico di allenatore della Prima Squadra maschile. Il Club ringrazia Thiago Motta e tutto il suo staff per la professionalità dimostrata e per il lavoro svolto in questi mesi con passione e dedizione, augurando loro il meglio per il futuro. Juventus Fc comunica inoltre di aver affidato la guida della Prima Squadra Maschile a Igor Tudor che domani dirigerà il primo allenamento.

