Thiago Motta: «C’è solo un allenatore che non verrà messo in discussione: quello che vincerà il campionato»

Nel pre partita di Fiorentina-Juventus, ai microfoni di Sky Sport, ha parlato il tecnico bianconero Thiago Motta:

«Sapevamo che la lotta alla Champions sarebbe stata dura ma dobbiamo pensare a noi perché abbiamo una partita importante contro una squadra forte, che viene da una vittoria importante in Europa. Dobbiamo lottare e giocare bene a calcio».

Thiago Motta: «C’è solo un allenatore che non verrà messo in discussione alla fine: quello che vincerà il campionato»

Ci sarà un cambio di sistema?

«Non esiste cambio di sistema di gioco, l’importante è avere il giusto approccio nel corso di tutti i 90 minuti. Le scelte fatte sono per il bene della squadra. Ho tutta la fiducia dei miei ragazzi».

Più voglia di riscattare la sconfitta o pressione?

«C’è voglia di fare una partita importante. Quando si viene da una sconfitta c’è un po’ di rabbia e oggi abbiamo la possibilità di dimostrare il nostro valore».

Questa serenità che ha la trasmette anche alla squadra?

«Spero di sì. Sono sereno perché capisco bene le dinamiche che esistono nel calcio. Per noi allenatori essere in discussione sempre è stato e sempre lo sarà. C’è solo un allenatore che non verrà messo in discussione alla fine: quello che vincerà il campionato».

Cosa si aspetta oggi?

«Vorrei vedere una squadra coraggiosa, intelligente e che gioca in modo collettivo. Avremo momenti di difficoltà e lì voglio vedere la giusta reazione».

È uno spettacolo il Bologna orfano di Thiago Motta: 5-0 alla Lazio e sorpasso (per ora) alla Juventus

Il Bologna di Italiano può andare in Champions. La squadra c’è e il grande successo dell’anno scorso non era solo merito di Thiago Motta, Zirkzee e Calafiori. Questa squadra ha devi valori non di poco conto visto che questo pomeriggio ha battuto la Lazio 5-0, superando in classifica proprio la squadra di Baroni e, prima di Fiorentina-Juventus che giocano alle 18, anche la Juve di Motta. La classifica dice: Bologna quarto a 53 punti, Juventus 52 (con una partita in meno) e Lazio 51.

