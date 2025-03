Szczesny è ormai un ex ritirato: il Barcellona vorrebbe rinnovargli il contratto (Mundo Deportivo)

Dal ritiro annunciato a giugno, in pochi mesi è diventato titolare al Barça. Il polacco è considerato l’eroe della Champions, otto parate decisive contro il Benfica.

Wojciech Szczesny aveva ormai deciso di ritirarsi dopo l’ultima esperienza alla Juventus; l’infortunio di Ter Stegen al Barcellona, però, ha cambiato i suoi piani. Il club blaugrana ha contattato il portiere polacco per fare il secondo di Inaki Pena, ma ormai è diventato un titolare fisso per Hansi Flick. E ora il Barça sta pensando di rinnovare il suo contratto di un ulteriore anno.

Secondo quanto riportato dal Mundo Deportivo:

«Il meglio deve ancora venire per me», ha dichiarato il portiere dopo il match contro il Benfica. E’ diventando l’eroe del Barça in Champions ed è stata l’ottava partita in cui non ha subito gol dal suo debutto in blaugrana. Ha illuminato lo stadio con otto parate decisive. Ma al di là dei suoi interventi coi guantoni, ha offerto anche buone prestazioni con i piedi. E’ arrivato al Barça dopo l’annuncio del ritiro e il club intende offrirgli un rinnovo di contratto. Per ora lui non pensa al futuro: «Mi sto concentrando attualmente sulle partite, voglio dare il massimo al Barcellona e poi vedremo al momento giusto cosa fare del mio futuro».

Deco, il direttore sportivo del Barcellona, ​​lavora in silenzio. Proprio come quando era un giocatore, gioca la sua partita in silenzio, ma produce risultati tangibili. […] Ha preso una serie di decisioni che gli danno ragione, anche se alcune di esse sono state criticate all’epoca. L’ultima era la scommessa su un portiere in pensione, con un evidente rischio di smascheramento se Wojciech Szczesny (34 anni) non fosse stato all’altezza. Sta dando più che abbastanza e, quindi, bisogna dare un riconoscimento a coloro che hanno scommesso su di lui quando avevano altre opzioni meno controverse. Ecco alcune delle scommesse di Deco che hanno avuto un impatto positivo sulla squadra blaugrana.

