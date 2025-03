Szczesny al Barcellona è l’ultimo successo di Deco (Mundo Deportivo)

“L’ex giocatore lavora in silenzio, proprio come faceva da centrocampista. Molte scelte gli danno ragione, il portiere ex Juve potrebbe addirittura essere rinnovato”

Il Barcellona sta portando avanti una stagione straordinaria in campionato – specie se si considera che la squadra è fatta da ragazzi giovanissimi (tra cui spiccano Cubarsi e Yamal) – e anche in Champions League va avanti senza troppe difficoltà. Nella gara contro il Benfica, uno dei protagonisti è sicuramente stato l’ex portiere della Juventus Szczesny, acquisto last minute dello staff mercato gestito da Deco dopo l’infortuni di Ter Stegen. Il Mundo Deportivo tesse così le lodi dell’ex centrocampista.

L’elogio di Deco: Szczesny è il suo ultimo successo (Mundo Deportivo)

Di seguito degli estratti di quanto si legge sul quotidiano catalano, edizione online:

“Deco, il direttore sportivo del Barcellona, ​​lavora in silenzio. Proprio come quando era un giocatore, gioca la sua partita in silenzio, ma produce risultati tangibili. […] Ha preso una serie di decisioni che gli danno ragione, anche se alcune di esse sono state criticate all’epoca. L’ultima era la scommessa su un portiere in pensione, con un evidente rischio di smascheramento se Wojciech Szczesny (34 anni) non fosse stato all’altezza. Sta dando più che abbastanza e, quindi, bisogna dare un riconoscimento a coloro che hanno scommesso su di lui quando avevano altre opzioni meno controverse. Ecco alcune delle scommesse di Deco che hanno avuto un impatto positivo sulla squadra blaugrana.

Quando Ter Stegen si infortunò a fine settembre, il Barcellona si trovò ad affrontare un problema molto serio. Ingaggiare un portiere affidabile per sostituire il tedesco è stata una sfida enorme, soprattutto a mercato chiuso, visto che era necessario puntare su giocatori senza squadra. A Deco è stato però chiesto il nome di Szczesny, ex giocatore della Juventus ritiratosi a Marbella e ricordato dall’amico Lewandowski. La scommessa era rischiosa. […] Dopo un periodo di allenamento, “Tek” è diventato uno dei giocatori di punta del Barcellona di Flick. Deco è disposto a rinnovare il suo contratto, ma lascia la decisione nelle mani di Flick. Il portiere se lo sta guadagnando”.

ilnapolista © riproduzione riservata