Southgate contro gli influencer “manipolatori e tossici”: «I giovani stanno troppo on line»

Sir Gareth Southgate contro gli influencer. L’ex ct della nazionale inglese li ha definiti “insensibili, manipolatori e tossici” nel corso della prestigiosa Richard Dimbleby Lecture, la conferenza televisiva annuale della Bbc cui partecipano solo grandi personalità, accademici, artisti, imprenditori e membri della famiglia reale. Il tema di questa era “The Beautiful Game: Building Belief and Resilience in a Younger Generation”.

“C’è un argomento che continua a essere portato alla mia attenzione. E sono i genitori che continuano a sollevarlo. I giovani soffrono. Si sentono isolati. Stanno lottando con la loro mascolinità e con il loro posto più ampio nella società. Trascorrono più tempo online alla ricerca di una direzione e cadono in alternative malsane come il gioco d’azzardo e la pornografia“.

“E questo vuoto è riempito da un nuovo tipo di modello di ruolo che non ha a cuore il loro interesse. Gli influencer insensibili, manipolatori e tossici, il cui unico obiettivo è il proprio tornaconto. Ingannano volontariamente i giovani facendogli credere che il successo si misuri in base al denaro o al predominio, senza mai mostrare emozioni e che il mondo, comprese le donne, sia contro di loro. Sono il più lontano possibile dai modelli di ruolo di cui i nostri giovani uomini hanno bisogno nelle loro vite”.

Southgate e i modelli Kane e Henderson

Ovviamente c’entra anche il calcio. Southgate fa riferimento a Harry Kane e Jordan Henderson (quest’ultimo sorprendentemente richiamato da Thomas Tuchel) giocatori-modello “che volevo che gli altri emulassero. E nel tempo, abbiamo creato una cultura in cui i giocatori erano incoraggiati ad assumersi la responsabilità, in cui i giovani giocatori erano benvenuti, non trattati come estranei e in cui gli errori non venivano ridicolizzati, ma erano visti come parte di un processo. E così è nella società. Abbiamo bisogno di leader che diano il tono giusto. Che siano i modelli di ruolo che vogliamo per i nostri giovani uomini. Dobbiamo mostrare ai giovani uomini che il carattere è più importante dello status. Che il modo in cui tratti gli altri è più importante di quanti soldi guadagni”.

Southgate ha anche detto che vincere un trofeo è solo una misura del successo nello sport. “Se ho imparato qualcosa dalla mia vita nel calcio, è che il successo è molto più del punteggio finale. Non è una linea retta. E non è un singolo momento. Non tutti vinceranno trofei. Non tutti saranno al top nel loro campo. Ma tutti possono vivere una vita in cui possono costantemente impegnarsi per migliorare. In cui possono guardarsi indietro e dire: ho dato il massimo, sono rimasto fedele a me stesso e ho fatto la differenza. Questo è il vero successo”.

